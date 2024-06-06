«Укрэнерго» отменяет тендер на закупку новых кондиционеров — Finance.ua

«Укрэнерго» отменяет тендер на закупку новых кондиционеров Сегодня 15:24 — Фондовый рынок

Компания «Укрэнерго» отказалась от тендера на закупку новых систем кондиционирования и заявила, что кондиционеры и сплит-системы в офисах компании не работают.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

«Сегодняшний тендер на закупку систем кондиционирования будет отменен. Процедуру отмены в соответствии с законодательством уже начало наше закупочное подразделение. С момента, когда компания призвала всех потребителей не включать кондиционеры, сплит-системы в наших зданиях и офисах не работают», — пишет компания.

Опубликован тендер на Prozorro взамен сплит-систем, которым 16 и 13 лет, наши сервисные службы начали готовить в начале 2024 года, когда энергетическая система полностью покрывала потребности потребителей.

«Цель этой закупки была обеспечить бесперебойное охлаждение технических помещений: аккумуляторной комнаты и лифтового машинного зала. Об этом указано в тендерной документации на Prozorro (подтверждение — на фото и по ссылке)» — пишет компания.

«Мы все покупаем в строгом соответствии с законом и правилами прозрачности, поэтому подготовка процедуры занимает определенное время. Объявление этого тендера, к сожалению, совпало с вынужденными ограничениями энергоснабжения вследствие российских обстрелов. Во избежание манипуляций тендер будет отменен. Мы будем ремонтировать существующие системы кондиционирования для того чтобы обеспечить работу технической инфраструктуры компании. Тендерная процедура возобновится тогда, когда будут отменены все отключения».

Пересмотрят также все актуальные закупки охлаждающих устройств. В наших офисах жарко, как и в любом другом офисе в Украине. Сегодня внутренние коммуникации также предоставят нашим сотрудникам, работающим в офисных помещениях, как правильно переносить жару и что в компании сейчас нет дресс-кода.

Справка Finance.ua:

5 июня стало известно, что Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» объявила тендер на закупку кондиционеров с ожидаемой стоимостью 629 тыс. грн.

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