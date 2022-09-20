Укрэксимбанк выставил на продажу долги заемщиков — физлиц на 2 млрд гривен
Государственный экспортно-импортный банк выставил на продажу долги заемщиков — физлиц на 2 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении банка.
Укрэксимбанк, учитывая риски военного времени и с целью снижения уровня NPL в кредитном портфеле, принял решение о продаже прав требования по кредитным обязательствам заемщиков — физических лиц, не выполняющих обязательства перед банком.
Основные характеристики портфеля:
— кредиты физических лиц, обеспеченные залогом (домовладения, квартиры, земельные участки, объекты коммерческой недвижимости. География — вся Украина).
— кредиты физических лиц, по которым залог продан в рамках исполнительного производства или в процедуре ликвидации имущественных поручителей.
За 80% портфеля банком проведена претензионно-исковая работа и инициировано исполнительное производство.
Лоты формируются по кредитным договорам как отдельных заемщиков, так и групп заемщиков, связанных договорами обеспечения (ипотеки, залога и т.п.).
В общей сложности на продажу выставляется 362 лота на сумму задолженности около 2 млрд гривен.
Начальная продажа будет производиться путем английских аукционов с проведением торгов с повышением цены
Стартовой ценой является номинальная (полная) сумма задолженности заемщиков перед банком.
Нереализованные лоты при наличии предложений с рынка по выкупу будут выставлены на голландские аукционы с проведением торгов с понижением первоначальной цены по отдельному решению банка.
Первые аукционы (170 лотов на 1,2 млрд гривен) запланированы на 17 октября в системе электронных торгов OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины), где размещен перечень лотов Укрэксимбанка.
К участию в аукционах приглашаются юридические лица — финансовые учреждения, которые в соответствии с законодательством имеют право предоставлять средства взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, и/или услуги по факторингу.
100% акций ОАО «Укрэксимбанк» находятся в государственной собственности.
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