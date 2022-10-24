Укрэксимбанк выставил на продажу через СЕТАМ право требования по проблемным кредитам на 820 млн гривен — Finance.ua

Укрэксимбанк выставил на продажу через СЕТАМ право требования по проблемным кредитам на 820 млн гривен Сегодня 16:48 — Кредит&Депозит

Государственный экспортно-импортный банк выставил на продажу через систему электронных торгов OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) право требования по кредиту проблемного заемщика.

Об этом говорится в сообщении СЕТАМ.

Стартовая сумма лота составляет 802 млн гривен.

Начальная цена продажи — остаток задолженности по кредитным договорам перед банком, который включает в себя основной долг, проценты и комиссии в гривневом эквиваленте на 01.09.2022.

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Обеспечениями по кредитному договору выступает недвижимое и движимое имущество, а именно таможенно-грузовой комплекс, автомобильный комплекс, здание автокомплекса, бизнес-центр с офисно-гостиничными и торгово-выставочными комплексами и центром СТО, 8 земельных участков, оборудование, транспортные средства и другое имущество.

Дата проведения аукциона: 28 октября 2022 года.

Как сообщали Українські Новини, аукцион OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) — это средство реализации и приобретения имущества через сеть интернет.

Онлайн-аукцион работает по всей территории Украины с 2014 года.

Общая сумма продаж с начала работы — 19,2 млрд гривен.

Українські Новини По материалам:

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