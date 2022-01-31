Укрэксимбанк продал через СЕТАМ здание в историческом центре Киева за 134,6 миллиона

АО «Укрэксимбанк» через систему электронных торгов OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) продало здание на улице Малая Житомирская в Киеве за 134,6 млн грн.

Об этом информирует Министерство юстиции Украины в Фейсбуке.

«Укрэксимбанк продал через СЕТАМ здание в историческом центре Киева за 134,6 млн грн», – говорится в сообщении.

Отмечается, что здание расположено в историческом и деловом центре Киева в непосредственной близости к Майдану Независимости и достопримечательностей – Софии Киевской и Михайловского Златоверхого монастыря. Здание имеет собственный двор с заездами с двух улиц, который можно использовать для парковки автомобилей или обустройства внутреннего пространства.

Дом, возведенный в 1895 году по проекту Г.П.Познякова «Центральные Торговые Бани», в настоящее время имеет статус памятника архитектуры и истории под охраной государства.

В Минюсте информируют, что аукцион по продаже здания на Малой Житомирской дополнил копилку успешных кейсов OpenMarket – СЕТАМ и Укрэксимбанка. В целом уже реализованы 35 лотов банка на 662 746 249 грн.

Также сообщается, что в собственности банка находятся другие представительские объекты коммерческой недвижимости офисного назначения в центральной части столицы, а также производственно-хозяйственные помещения, транспорт и оборудование в разных регионах страны, которые готовятся к продаже. Условия и даты аукционов будут объявлены на сайте банка и ГП «СЕТАМ».

Как сообщалось, аукцион OpenMarket (ГП “СЕТАМ” Министерства юстиции Украины) — это простое и эффективное средство реализации и приобретения имущества через сеть Интернет. Онлайн-аукцион работает на всей территории Украины с 2014 года.