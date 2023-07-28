Укрэксимбанк приостановил услугу приема на инкассо изношенных банкнот — Finance.ua
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Укрэксимбанк приостановил услугу приема на инкассо изношенных банкнот

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Укрэксимбанк приостановил услугу приема на инкассо изношенных банкнот
Укрэксимбанк приостановил услугу приема на инкассо изношенных банкнот
Государственный экспортно-импортный банк приостановил прием на инкассо изношенных и поврежденных банкнот иностранной валюты.
Об этом говорится в сообщении банка.
Что изменится? С 25.07.2023 меняются тарифы комиссионного вознаграждения за РКО для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и физических лиц, а именно — приостанавливается предоставление банковской услуги «Прием на инкассо изношенных, поврежденных банкнот иностранной валюты I группы классификатора иностранных валют НБУ и банкнот иностранных государств, изъятых из обращения».
Услуга приостановлена ​​в связи с временным ограничением возможностей банка по вывозу иностранных банкнот за границу из-за полномасштабной агрессии рф против Украины.
Другие детали банк не уточнил.
Как сообщалось ранее, в июне Национальный банк запретил банкам и обменникам отказывать клиентам в обмене инвалюты.
Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования.

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С банкнотами, не имеющими признаков значительного износа, должны производиться операции инкассо по тарифам банков и небанковских финансовых учреждений.
Банки и небанковские учреждения, производящие такие операции, должны обязательно разместить в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот, тарифы инкассо.
Банкам и небанковским учреждениям при проведении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.
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По материалам:
Українські Новини
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