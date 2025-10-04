Украинцев будут предупреждать о пересмотре их данных в реестрах Сегодня 11:24

Украинцев будут предупреждать о пересмотре их данных в реестрах

В приложении «Дія» появится новая функция — украинцы будут уведомлять, кто и для чего просматривал их данные в реестрах. Правительство приняло постановление, запускающее подсистему мониторинга доступа к данным в «Трембіті».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Как отмечают в Минцифре, это важно, ведь граждане будут знать, как государство работает по их данным.

Также это дополнительная защита, потому что каждый факт обмена будет фиксироваться в системе, поэтому исключаются любые мошеннические схемы.

Как это будет работать

К примеру, при оформлении услуги государственному органу нужны ваши данные — работник делает запрос в реестре. «Трембіта» зафиксирует этот факт — и вы получите уведомление в «Дії» со всеми деталями: кто, когда и зачем.

«Уведомления о взаимодействии с данными не будут поступать в „Дії“ в случаях, связанных с расследованием преступлений, контрразведкой, борьбой с терроризмом или досудебным расследованием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобная услуга уже работает в Эстонии — Data Tracker.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.