Украинцев будут предупреждать о пересмотре их данных в реестрах
В приложении «Дія» появится новая функция — украинцы будут уведомлять, кто и для чего просматривал их данные в реестрах. Правительство приняло постановление, запускающее подсистему мониторинга доступа к данным в «Трембіті».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Как отмечают в Минцифре, это важно, ведь граждане будут знать, как государство работает по их данным.
Также это дополнительная защита, потому что каждый факт обмена будет фиксироваться в системе, поэтому исключаются любые мошеннические схемы.
Как это будет работать
К примеру, при оформлении услуги государственному органу нужны ваши данные — работник делает запрос в реестре. «Трембіта» зафиксирует этот факт — и вы получите уведомление в «Дії» со всеми деталями: кто, когда и зачем.
«Уведомления о взаимодействии с данными не будут поступать в „Дії“ в случаях, связанных с расследованием преступлений, контрразведкой, борьбой с терроризмом или досудебным расследованием», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подобная услуга уже работает в Эстонии — Data Tracker.
