Украинцам начали выплачивать «Национальный кэшбек» за январь
С 27 марта украинцы начали получать выплаты по программе «Национальный кэшбек» за покупки, совершенные в январе. Средства поступят тем, кто накопил более 2 гривен и выбрал карту для выплат в «Дії». В общей сложности кэшбек за январь поступит на счета более 4,1 млн пользователей программы. Вскоре также начнутся выплаты кэшбека за февраль.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
С начала действия программы граждане купили товаров из «Национального кэшбека» на сумму более 67,38 млрд. грн.
Как изменились правила кэшбека
С 1 марта «Национальный Кэшбэк» работает по обновленной дифференцированной модели. Она предполагает два уровня кэшбека:
- 15% - на товары украинского производства в категориях с высокой долей импорта. Это косметика и средства гигиены, бытовая химия, товары для дома, для ремонта и строительства, животных, канцелярия, одежда, обувь, а также твердые и мягкие сыры, некоторые виды макаронных изделий и круп.
- 5% — в сегментах, где у украинских производителей уже сильные позиции на рынке. Это сладости, безалкогольные напитки, аптечные товары, товары для сада и огорода, снеки, консервированные и замороженные продукты, овощи и фрукты, рыба и морепродукты, растительное масло, мясо, молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров), соусы и приправы.
В Минэкономики отмечают, что подход позволяет более точно направлять государственную поддержку и стимулировать спрос именно в тех категориях, где есть потенциал для замещения импорта.
Узнать, какой процент кэшбека начисляется на тот или иной товар, можно на портале Сделано в Украине или с помощью сканера штрихкодов в «Дії».
Полученные средства кэшбека украинцы могут использовать на:
- оплату коммунальных услуг;
- оплату почтовых услуг;
- приобретение продуктов питания украинского производства;
- приобретение медицинских изделий или лекарств украинского производства;
- покупку книги или другую печатную продукцию;
- донат на благотворительность, в том числе и в поддержку ВСУ.
Присоединиться к программе «Национальный Кэшбэк» может каждый желающий. Для этого нужно:
- Открыть карту для выплат в одном из банков-партнеров.
- Определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт.
- В приложении «Дія» в разделе Сервисы выбрать карту для выплат Национального кэшбека любого банка-партнера.
Важно: кэшбек начисляется только за безналичную оплату товаров, участвующих в программе.
Кешбек на горючее
Также с 20 марта в рамках «Национального кэшбека» действует программа кэшбек на горючее.
Украинцы могут получать компенсацию стоимости горючего, приобретенного на АЗС, участвующих в программе:
- 15% - на дизель;
- 10% - на бензин;
- 5% - на автогаз.
К программе уже присоединились более 150 сетей АЗС — от крупных сетей до локальных станций.
