Украинцам начали выплачивать «Национальный кэшбек» за январь

0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

12
Украинцы начнут получать «Национальный кэшбек» за январь
С 27 марта украинцы начали получать выплаты по программе «Национальный кэшбек» за покупки, совершенные в январе. Средства поступят тем, кто накопил более 2 гривен и выбрал карту для выплат в «Дії». В общей сложности кэшбек за январь поступит на счета более 4,1 млн пользователей программы. Вскоре также начнутся выплаты кэшбека за февраль.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
С начала действия программы граждане купили товаров из «Национального кэшбека» на сумму более 67,38 млрд. грн.

Как изменились правила кэшбека

С 1 марта «Национальный Кэшбэк» работает по обновленной дифференцированной модели. Она предполагает два уровня кэшбека:
  • 15% - на товары украинского производства в категориях с высокой долей импорта. Это косметика и средства гигиены, бытовая химия, товары для дома, для ремонта и строительства, животных, канцелярия, одежда, обувь, а также твердые и мягкие сыры, некоторые виды макаронных изделий и круп.
  • 5% — в сегментах, где у украинских производителей уже сильные позиции на рынке. Это сладости, безалкогольные напитки, аптечные товары, товары для сада и огорода, снеки, консервированные и замороженные продукты, овощи и фрукты, рыба и морепродукты, растительное масло, мясо, молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров), соусы и приправы.
В Минэкономики отмечают, что подход позволяет более точно направлять государственную поддержку и стимулировать спрос именно в тех категориях, где есть потенциал для замещения импорта.
Узнать, какой процент кэшбека начисляется на тот или иной товар, можно на портале Сделано в Украине или с помощью сканера штрихкодов в «Дії».
Полученные средства кэшбека украинцы могут использовать на:
  • оплату коммунальных услуг;
  • оплату почтовых услуг;
  • приобретение продуктов питания украинского производства;
  • приобретение медицинских изделий или лекарств украинского производства;
  • покупку книги или другую печатную продукцию;
  • донат на благотворительность, в том числе и в поддержку ВСУ.
Присоединиться к программе «Национальный Кэшбэк» может каждый желающий. Для этого нужно:
  1. Открыть карту для выплат в одном из банков-партнеров.
  2. Определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт.
  3. В приложении «Дія» в разделе Сервисы выбрать карту для выплат Национального кэшбека любого банка-партнера.
Важно: кэшбек начисляется только за безналичную оплату товаров, участвующих в программе.

Кешбек на горючее

Также с 20 марта в рамках «Национального кэшбека» действует программа кэшбек на горючее.
Украинцы могут получать компенсацию стоимости горючего, приобретенного на АЗС, участвующих в программе:
  • 15% - на дизель;
  • 10% - на бензин;
  • 5% - на автогаз.
К программе уже присоединились более 150 сетей АЗС — от крупных сетей до локальных станций.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems