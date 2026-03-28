Украинцам начали выплачивать «Национальный кэшбек» за январь Сегодня 10:36

С 27 марта украинцы начали получать выплаты по программе «Национальный кэшбек» за покупки, совершенные в январе. Средства поступят тем, кто накопил более 2 гривен и выбрал карту для выплат в «Дії». В общей сложности кэшбек за январь поступит на счета более 4,1 млн пользователей программы. Вскоре также начнутся выплаты кэшбека за февраль.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

С начала действия программы граждане купили товаров из «Национального кэшбека» на сумму более 67,38 млрд. грн.

Как изменились правила кэшбека

С 1 марта «Национальный Кэшбэк» работает по обновленной дифференцированной модели. Она предполагает два уровня кэшбека:

15% - на товары украинского производства в категориях с высокой долей импорта. Это косметика и средства гигиены, бытовая химия, товары для дома, для ремонта и строительства, животных, канцелярия, одежда, обувь, а также твердые и мягкие сыры, некоторые виды макаронных изделий и круп.

5% — в сегментах, где у украинских производителей уже сильные позиции на рынке. Это сладости, безалкогольные напитки, аптечные товары, товары для сада и огорода, снеки, консервированные и замороженные продукты, овощи и фрукты, рыба и морепродукты, растительное масло, мясо, молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров), соусы и приправы.

В Минэкономики отмечают, что подход позволяет более точно направлять государственную поддержку и стимулировать спрос именно в тех категориях, где есть потенциал для замещения импорта.

Узнать, какой процент кэшбека начисляется на тот или иной товар, можно на портале Сделано в Украине или с помощью сканера штрихкодов в «Дії».

Полученные средства кэшбека украинцы могут использовать на:

оплату коммунальных услуг;

оплату почтовых услуг;

приобретение продуктов питания украинского производства;

приобретение медицинских изделий или лекарств украинского производства;

покупку книги или другую печатную продукцию;

донат на благотворительность, в том числе и в поддержку ВСУ.

Присоединиться к программе «Национальный Кэшбэк» может каждый желающий. Для этого нужно:

Открыть карту для выплат в одном из банков-партнеров. Определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт. В приложении «Дія» в разделе Сервисы выбрать карту для выплат Национального кэшбека любого банка-партнера.

Важно: кэшбек начисляется только за безналичную оплату товаров, участвующих в программе.

Кешбек на горючее

Также с 20 марта в рамках «Национального кэшбека» действует программа кэшбек на горючее.

Украинцы могут получать компенсацию стоимости горючего, приобретенного на АЗС, участвующих в программе:

15% - на дизель;

10% - на бензин;

5% - на автогаз.

К программе уже присоединились более 150 сетей АЗС — от крупных сетей до локальных станций.

