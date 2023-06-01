Украина изменила тариф на транзит российской нефти — Finance.ua

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Украина изменила тариф на транзит российской нефти

Энергетика
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Украина изменила тариф на транзит российской нефти
Украина изменила тариф на транзит российской нефти
С сегодняшнего дня повышаются тарифы на транзит нефти по территории Украины на 25%.
Как сообщает российский «Интерфакс», новые тарифы по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии по договору с АО «Укртранснафта» составляют 17 евро за тонну.
Прежний тариф составлял 13,6 евро за тонну.
Прежние нормы действовали с 1 января 2023 года, когда были повышены на 18,3%.
Ранее президент «Транснефти» Николай Токарев заявлял, что поставки нефти в данном направлении в 2023 году ожидаются на уровне 2022 года.
«Южная ветка „Дружбы“, которая транспортирует нефть через территорию Украины в Словакию, Чехию и Венгрию, она остается в прежних объемах, поскольку для них сделаны исключения, и они будут потреблять те объемы, которые потребляли — порядка 12 млн тонн», — заявлял Токарев.
По материалам:
УНІАН
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