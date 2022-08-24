Украина уничтожила российскую военную технику на $16,6 миллиарда за пол года – Forbes — Finance.ua

Украина уничтожила российскую военную технику на $16,6 миллиарда за пол года – Forbes Сегодня 16:55 — Казна и Политика

За шесть месяцев полномасштабной войны против Украины россияне потеряли 12 142 единиц техники стоимостью 16,56 млрд долларов без учета ракет, наибольшей потерей оккупантов был крейсер «Москва».

Об этом говорится в оценке Forbes Украина.

Наибольшей потерей оккупантов стал флагман Черноморского флота — ракетный крейсер «Москва» стоимостью 750 млн долларов, который в середине апреля был затоплен украинскими ракетами «Нептун». Второй дорогой потерей россиян был большой десантный самолет Ил-76 за 86 млн долларов, который силы ПВО сбили в конце февраля в небе над Васильковом Киевской области.

Третьим по стоимости стал большой десантный корабль «Саратов» за 75 млн долларов. Украинская армия нанесла удары по кораблю, когда он находился в порту оккупированного Бердянска, куда доставлял военную технику.

Кроме «Москвы» на острове Змеиный и в окрестных водах Украина уничтожила российскую технику и суда на 165 млн дол. В частности, восемь зенитных комплексов типов «Тор», «Панцирь» и «Стрела» стоимостью свыше 100 млн дол.

В течение шести месяцев украинские силы потопили 15 российских судов на 82 млн. долларов.

Также идет уничтожение российской авиации. В общей сложности Россия потеряла 234 самолета на 5,3 млрд долл. — это стало самой весомой частью (32,1%) в общих потерях армии РФ.

Економічна Правда По материалам:

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