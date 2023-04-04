Украли 3 тонны продуктов у ВСУ: Государственное бюро расследований нашло подпольный склад (фото) — Finance.ua
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Украли 3 тонны продуктов у ВСУ: Государственное бюро расследований нашло подпольный склад (фото)

Криминал
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Украли 3 тонны продуктов у ВСУ: Государственное бюро расследований нашло подпольный склад (фото)
Украли 3 тонны продуктов у ВСУ: Государственное бюро расследований нашло подпольный склад (фото)
В январе 2023 года сотрудники ГБР разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщило ГБР.
В ходе масштабной спецоперации ГБР совместно с Нацполицией Днепропетровщины и департаментом военной контрразведки СБУ провело около 70 обысков. В результате изъято более 30 тысяч банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова к перепродаже, а также почти 4 млн гривен наличными в разной валюте.
В настоящее время сотрудники ГБР обнаружили еще один склад на Днепропетровщине, в котором злоумышленники хоронили ворованную продукцию: сгущенку, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные и другие продукты общим весом около 3 тонн.
Украли 3 тонны продуктов у ВСУ: Государственное бюро расследований нашло подпольный склад (фото)
В рамках досудебного расследования по статье присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины) сообщено о подозрении главному бухгалтеру логистического центра, трем экспедиторам, заведующему складом и главному менеджеру.
Устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме.
Часть изъятых продуктов была передана военным, остальные после завершения необходимых экспертиз также поступят в воинские части.
Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Южного региона.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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