Украину признали потенциальным членом ОЭСР: что дает поступление в «клуб успешных стран» — Finance.ua
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Украину признали потенциальным членом ОЭСР: что дает поступление в «клуб успешных стран»

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) начинает начальный диалог по вступлению Украины. После этого Совет ОЭСР перейдет к дискуссиям и подготовке проекта дорожной карты.
Об этом сообщается в заявлении премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.
Шмыгаль заявил, что в июле этого года в Лугано от имени государства он передал заявку на вступление Украины генеральному секретарю ОЭСР Матиасу Корману.
«Господин Корман сегодня сообщил, что Организация начинает начальный диалог по вступлению Украины», — написал премьер.

Что даст вступление Украины в ОЭСР

Как отметил Шмыгаль, Организация экономического сотрудничества и развития является так называемым «клубом успешных стран», на который приходится более 62% мирового ВВП.
«Принятие Украины в круг развитых государств, прежде всего, является важным маркером готовности нашей страны к вступлению в ЕС и сигналом для иностранных компаний, что Украина — перспективное место для инвестиций и развития бизнеса», — добавил премьер.
Напомним, Совет Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) принял решение о немедленном прекращении участия россии и беларуси в органах ОЭСР.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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