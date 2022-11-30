Украинскому бизнесу пока не стоит ожидать механизма «єВідрядження» — ЕБА Вчера 21:27 — Казна и Политика

Бизнесу пока не стоит ожидать механизма «єВідрядження», однако в Европейской Бизнес Ассоциации уверены, что Украина только выиграла бы, если бы государство разрешило более свободный выезд мужчин за границу.

Об этом во время брифинга на тему: «Украинский бизнес после 9 месяцев войны» сказала исполнительная директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

«Запрос от бизнеса достаточно велик на „єВідрядження“ и на либерализацию (выезда мужчин за границу. — Ред.). Мы обсуждали этот вопрос с коллегами и последнюю информацию, которую мы получили, правда, не знаю, насколько это подтверждено официально, но нам сказали, что относительно „єВідрядження“ пока не следует рассчитывать на этот механизм», — сказала Деревянко.

Она напомнила, что вопрос отсрочки от мобилизации забронированных работников уже решился, однако вопрос «єВідрядження» пока повис в воздухе.

«Я надеюсь, что „єВідрядження“ будет, ведь на него надеется весь наш бизнес, и наш ІТ сектор, и наша креативная индустрия и промышленники. Более того, Украина бы значительно выиграла, если бы разрешила более свободно ездить нашим мужчинам за границу, дав им эти командировки», — подчеркнула Деревянко.

Напомним, с 1 сентября правительство планировало предоставить разрешение на временный выезд за границу в командировки предпринимателям и представителям бизнеса. Однако механизм «єВідрядження» так и не заработал.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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