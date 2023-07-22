Украинское вино в 2022 году экспортировалось в 49 стран — Finance.ua
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Украинское вино в 2022 году экспортировалось в 49 стран

Казна и Политика
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Экспортированное в 2022 году в 49 стран украинское вино получило на международных выставках 37 наград, в то же время для дальнейшего экономического развития виноградарство нуждается в законодательных изменениях, сказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский на встрече с представителями винодельческого рынка.
«Винодельческая отрасль из-за полномасштабной войны понесла значительные потери. В прошлом году нам удалось экспортировать украинское вино в 49 стран мира. Наша продукция была представлена ​​на ряде международных выставок, а на крупнейшем винном конкурсе в мире Decanter World Wine Competition-2023 страна получила 37 наград. Мы возобновили членство в Международной организации виноградарства и виноделия (National Organisation of Vine and Wine). Потенциал нашей отрасли высоко оценен на международной арене, но, безусловно, для дальнейшего экономического развития и налаживания торговых отношений этот сектор требует изменений на законодательном уровне и поддержки государства», — процитировала пресс-служба Минагрополитики министра.
Также было предложено внести изменения в Налоговый кодекс Украины, чтобы снизить акцизный налог на игристые вина, отменить их маркировку марками акцизного налога и исключить столовые вина из перечня подакцизных товаров, как это практикуется в ряде стран ЕС.
Для развития виноделия, по мнению операторов рынка, важно поддержать малых производителей и утвердить проект закона № 9030 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о развитии производства винодельческой продукции и упрощении хозяйственной деятельности малых производств винодельческой продукции».
Документ позволит минимизировать требования к материально-технической базе малых производителей продукции, предоставить им право закупать сырье (виноград, плоды, ягоды, мед) украинского происхождения, разрешить разливать вина в металлические банки из пищевого алюминия, а также в кеги из алюминия и нержавеющей стали.
В рамках гармонизации украинского и европейского законодательства, согласно требованиям регламента ЕС 2021/2117 от 2 декабря 2021 года, участники рынка также считают необходимым принять законопроект № 9139, предусматривающий, в частности, создание единой государственной информационной системы «Виноградарско-винодельческий реестр» и введение требований к производству и производству.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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