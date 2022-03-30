Украинское ИТ: сколько работают, куда переехали и каковы их доходы (инфографика) — Finance.ua

Украинское ИТ: сколько работают, куда переехали и каковы их доходы (инфографика)

Сегодня 12:01 — Личные финансы

С 23 по 26 марта мы собрали 6812 анкет украинских ИТ-специалистов — как оставшихся в Украине, так и выехавших за границу — и расспросили, что произошло с ними за последний месяц.

Об этом говорится в исследовании dou.ua.

Более 80% опрошенных специалистов уже работают фултайм, хотя 61% пришлось покинуть свой дом и переехать в более безопасное место. У 77% айтишников доходы не изменились значительно.

Зачастую ИТ-специалисты испытывают тревогу (63%), однако большинство также испытывает надежду (53%). Специалисты активно помогают стране, переводя деньги армии и волонтерам (91%).

Через месяц после начала войны в Украине большинство ИТ-специалистов вернулись к работе:

84% опрошенных работают фултайм,

еще 7% — по совместительству.

Фултайм работают почти все DevOps/SRE специалисты (93%),

88% разработчиков и менеджеров, 87% QA-специалистов, 86% Data Scientists, 85% HR-специалистов.

6% в поиске работы. Чаще это специалисты по продажам (18% ищут работу сейчас), сисадмины (18%), дизайнеры (15%), специалисты поддержки (15%) и маркетинга (13%).

О потере работы из-за войны сообщили 6% опрошенных. Однако в ближайший месяц доля таких специалистов может возрасти из-за оптимизации бизнеса компаниями (которые уже начинают делать Rozetka, EVO, Новая Почта, Parimatch Tech).

Лишь 3% респондентов отметили, что их мобилизовали (доля мобилизованных может быть несколько выше, ведь не у всех есть доступ к интернету и возможность принять участие в опросе).

Количество работы. 6% ИТ-специалистов отметили, что с началом войны количество работы у них увеличилось. Чаще всего об этом говорили руководители и менеджеры самого высокого уровня — у 12% из них стало больше работы, скорее всего, из-за адаптации бизнеса к условиям войны.

Доходы. С изменениями в рабочей нагрузке связаны и изменения в доходах. У 90% работающих по-прежнему доходы не изменились или практически не изменились. Среди тех, у кого уменьшилось количество проектов, 58% сохранили свой доход, а у 37% он снизился.

В то же время, увеличение количества проектов в этот период почти не влияет на доход: у 76% тех, кто стал работать больше, доход не изменился, а еще 10% отметили, что их доход несколько уменьшился.

Меньше всего пострадали с начала войны ИТ-сообщества Львова и Ивано-Франковска: только 3% специалистов здесь потеряли работу из-за войны, у 12% уменьшилось количество проектов. У 85% ИТ-специалистов из этих городов не изменился или практически не изменился доход за это время.

Более сильно пострадали специалисты из Днепра: около трети из них потеряли работу или отметили об уменьшении количества проектов; у четверти сильно упал доход.

В Киеве, Харькове и Одессе четверть специалистов потеряли работу или отметили уменьшение количества проектов, а примерно 20% сообщили о значительном уменьшении доходов.

В нынешней ситуации только 20% ИТ-специалистов готовы рассматривать предложения по смене работы. В первую очередь, заинтересованы в них те, кто потерял работу из-за начала войны, или и так был в поиске — в целом 88%. Среди работающих и не ощутивших изменений в работе с началом войны, только 12% могли бы перейти на новую.

Среди новичков предложения готовы рассматривать 38% интернов и 27% джунов. Среди сеньоров и опытных специалистов — 10–16%.

Куда переехали.

Чаще всего ИТ-специалисты переезжали во Львовскую область — туда с началом войны релоцировались 11% всех опрошенных айтишников или 23% переехавших в пределах Украины. На втором месте — Ивано-Франковская область (сюда переехали 6% украинских ИТ-специалистов) и Закарпатье (9%).

Если до войны ИТ-специалисты преимущественно жили в крупных городах (80% специалистов жили в пяти крупнейших городах Украины), то с началом войны большая часть специалистов выехали в небольшие города (29% переезжавших в пределах Украины) и села ( 31%).

Среди других стран, куда айтишники выезжали после начала войны, лидирует Польша (сюда прибыли 35% выехавших за границу). Следующая по популярности — Германия (10%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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