Украинский завод изготовил и передал заказчику современный 300-сильный самосвал — Finance.ua

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Украинский завод изготовил и передал заказчику современный 300-сильный самосвал

Фондовый рынок
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Украинский завод изготовил и передал заказчику современный 300-сильный самосвал
Украинский завод изготовил и передал заказчику современный 300-сильный самосвал
Завод коммунальной техники «Альфатекс» изготовил и отгрузил заказчику самосвал с трехсторонней разгрузкой на китайском шасси Dayun. Об этом сообщает пресс-служба производителя.
«Надежный и мощный самосвал АТВ-11/2 (4×2) с трехсторонней разгрузкой и объемом платформы 13 куб. м — идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, эффективность и экономичность. Благодаря грузоподъемности в 12 тонн он легко справляется с погрузкой и перевозкой любых грузов», — говорится в сообщении.
Самосвальная надстройка базируется на новом среднетоннажном автомобиле Dayun CGC1210. Это шасси изготовлено с использованием самых современных технологий и материалов, гарантируя надежность и производительность.
Модель комплектуется дизельным двигателем мощностью 300 лошадиных сил и трансмиссией FAST 9+1.
В списке оснащения значатся кондиционер, подушка безопасности, пневмосиденья водителя, электростеклоподъемники, круиз-контроль, зеркала заднего вида с подогревом, а также современная аудиосистема с поддержкой Bluetooth.

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По материалам:
MMR
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