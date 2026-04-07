Место для вашей рекламы

Украинский вездеход Atlas выставили на престижном аукционе — цена (фото)

Украинский вездеход-амфибия Atlas, предназначенный для преодоления экстремальных условий, не нашел нового владельца на аукционе Bring a Trailer.

Цена

Несмотря на поразительные возможности, торги завершились на уровне 120 000 долларов, что оказалось ниже резервной цены продавца.
Atlas позиционируется как универсальный транспорт для бездорожья, способный преодолевать скалы, болота и водные преграды. На суше он развивает скорость до 60 км/ч, в то время как на воде — около 7 км/ч. Концептуально модель напоминает такие вездеходы как Sherp, ориентированные на сложные условия эксплуатации.
Машину построили в Украине в 2024 году, после чего ее экспортировали в США, где выставили на продажу во Флориде.
Одной из ключевых особенностей стали большие 25-дюймовые колеса с массивными шинами, обеспечивающими как проходимость, так и плавучесть. Также установлен топливный бак объемом 100 литров, что позволяет отправляться в длительные автономные поездки.

Характеристики

Под капотом размещен 1,5-литровый турбодизель Renault K9K мощностью 90 л.с. и 220 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой, а привод передается на все колеса. Конструкция также предусматривает блокировку переднего и заднего дифференциалов, систему подкачки шин и водяной насос для движения по воде.
Внутри Atlas рассчитан на шестерых пассажиров и имеет трехрядную компоновку сидений с центральным водительским местом. Хотя модель не ориентирована на скорость или комфорт в классическом понимании, она делает ставку на функциональность и проходимость в самых сложных условиях.
По материалам:
mmr.ua
Место для вашей рекламы
