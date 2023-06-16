Украинский "Старлинк" отсудил у компании Маска средства на адвокатов, израсходованные во время судов за бренд — Finance.ua

Украинский "Старлинк" отсудил у компании Маска средства на адвокатов, израсходованные во время судов за бренд Сегодня 17:48

Украинский "Старлинк" отсудил у компании Маска средства на адвокатов, израсходованные во время судов за бренд

Украинская компания «Старлинк», ранее выигравшая в первой инстанции суд по иску компании Илона Маска SpaceX о правах на бренд Starlink, победила еще раз — в Хозяйственном суде г. Киева, где требовала компенсации своих расходов на юристов.

Это следует из решения суда от 8 июня 2023 года, обнародованного в Едином реестре судебных решений.

Суд удовлетворил иск украинской компании и распорядился взыскать со SpaceX 480 000 грн расходов на профессиональную помощь и 60 000 грн расходов, связанных с проведением экспертизы.

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Компания Илона Маска предлагала уменьшить размер заявленных расходов на профессиональную помощь до 44 000 грн. В частности, представители SpaceX заявили, что размер представленных расходов необоснованный.

В свою очередь ООО «Старлинк» предоставило суду акты выполненных работ, копии счетов и платежных поручений.

Справка Finance.ua:

в 2022 году стало известно, что компания SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) американского бизнесмена Илона Маска через суд требует от украинского ООО «Старлинк» изменить название;

в октябре Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску компании Маска к украинскому предприятию и ГП «Украинский институт интеллектуальной собственности» (Укрпатент);

основатель «Старлинк» Сергей Дулицкий рассказывал журналистам, что юристы Маска связывались с ним примерно год назад и требовали отдать торговую марку в пользу американского Starlink. Требования обосновывали тем, что Starlink является всемирно известным брендом;



в то же время компания Дулицкого предоставляет IT-услуги под брендом StarLink уже более 14 лет. Сама ООО «Старлинк» зарегистрирована в реестре еще в 2009 году, а дочерняя компания именно американской Starlink — ООО «Старлинк Юкрейн» — появилась в апреле 2022 года;

В течение 2021−2022 годов SpaceX зарегистрировала Украине бренд SpaceX Starlink и торговую марку SpaceX by Starlink.



Економічна Правда По материалам:

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