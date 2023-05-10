Украинский ритейл возобновил работу 88% закрытых в начале войны торговых точек — Finance.ua
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Украинский ритейл возобновил работу 88% закрытых в начале войны торговых точек

Фондовый рынок
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Украинский ритейл возобновил работу 88% закрытых в начале войны торговых точек
Украинский ритейл возобновил работу 88% закрытых в начале войны торговых точек
За 14 месяцев после начала полномасштабных военных действий россии на территории Украины украинский ритейл возобновил работу 88% закрытых в марте 2022 года торговых точек, увеличив долю магазинов до 97%.
Об этом свидетельствуют данные опроса Ассоциации ритейлеров Украины.
«По данным последнего опроса торговых сетей-членов ассоциации, через 14 месяцев из 16,7 тыс. торговых объектов всей отрасли уже работает 16,2 тыс. Процент работающих объектов составляет 97%, соответственно закрытых — 3% «, — сообщается на сайте ассоциации.
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Таким образом, к работе вернулись 88% торговых точек, закрытых в марте прошлого года. К настоящему времени закрытыми по разным причинам остаются 556 магазинов против 4,4 тыс. по сравнению с указанным периодом 2021 года.
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По данным исследования ассоциации, всего за 14 месяцев количество открытых объектов увеличилось на 26%. Так, количество новооткрытых продуктовых магазинов увеличилось на 19%, аптек — на 22%, торговых объектов non-food ритейла — на 26%, магазинов ювелирных изделий — на 60%, бытовой техники и электроники — на 30%, магазинов одежды — на 58%, стройматериалов — на 24%, АЗК — на 10%, развлекательных центров — на 81%.
Опрос был проведен среди сотни владельцев и СЕО предприятий, являющихся участниками Ассоциации ритейлеров, по всей Украине.

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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