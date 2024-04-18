Украинский производитель выпустил партию бортовых автомобилей на шасси Peugeot (фото) — Finance.ua

Украинский производитель выпустил партию бортовых автомобилей на шасси Peugeot (фото) 18.04.2024, 01:13 — Фондовый рынок

Украинский производитель выпустил партию бортовых автомобилей на шасси Peugeot (фото)

Кременчугский завод коммунальной техники АЛЬФАТЭКС изготовил и отгрузил заказчику партию бортовых автомобилей АТВ-13/1 на шасси Peugeot с двойной кабиной. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Эти авто идеально подходят для применения в условиях ограниченности: на городских улицах, в дворах и т. д.

Автомобили созданы на базе Peugeot Boxer второго поколения. Модель комплектуется дизельными двигателями мощностью от 101 до 177 лошадиных сил. В 2020 году производитель представил полностью электрический коммерческий фургон Peugeot e-Boxer. Машина получила электромотор мощностью 90 122 л.с. с максимальным крутящим моментом 260 Нм, позволяющим фургону разгоняться до максимальной скорости в 110 км/ч.

Ранее завод коммунальной техники АЛЬФАТЭКС изготовил и отгрузил заказчику автовышку на шасси Iveco.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.