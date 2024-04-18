Украинский производитель выпустил партию бортовых автомобилей на шасси Peugeot (фото) — Finance.ua
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Украинский производитель выпустил партию бортовых автомобилей на шасси Peugeot (фото)

Фондовый рынок
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Украинский производитель выпустил партию бортовых автомобилей на шасси Peugeot (фото)
Украинский производитель выпустил партию бортовых автомобилей на шасси Peugeot (фото)
Кременчугский завод коммунальной техники АЛЬФАТЭКС изготовил и отгрузил заказчику партию бортовых автомобилей АТВ-13/1 на шасси Peugeot с двойной кабиной. Об этом сообщает пресс-служба производителя.
Эти авто идеально подходят для применения в условиях ограниченности: на городских улицах, в дворах и т. д.
Автомобили созданы на базе Peugeot Boxer второго поколения. Модель комплектуется дизельными двигателями мощностью от 101 до 177 лошадиных сил. В 2020 году производитель представил полностью электрический коммерческий фургон Peugeot e-Boxer. Машина получила электромотор мощностью 90 122 л.с. с максимальным крутящим моментом 260 Нм, позволяющим фургону разгоняться до максимальной скорости в 110 км/ч.
Ранее завод коммунальной техники АЛЬФАТЭКС изготовил и отгрузил заказчику автовышку на шасси Iveco.
По материалам:
mmr.ua
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