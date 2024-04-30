25 лет спустя: HMD планирует перевыпустить легендарную Nokia 3210 (фото) — Finance.ua

25 лет спустя: HMD планирует перевыпустить легендарную Nokia 3210 (фото) Сегодня 05:44 — Фондовый рынок

25 лет спустя: HMD планирует перевыпустить легендарную Nokia 3210 (фото)

HMD Global недавно представила несколько телефонов в Кении. Помимо дебюта своей серии HMD Pulse под собственным брендом компания, похоже, выпустила Nokia 225 4G (2024) и предупредила о выпуске Nokia 3210 (2024).

Об этом пишет 91mobiles.com

В отличие от линейки HMD Pulse, две последние являются 2024 интеграциями некогда популярных телефонов Nokia. Nokia 225 4G имела вариант 2020 года, а Nokia 3210 вернется через 25 лет.

Nokiamob является источником этой информации, но публикация не содержит подробностей Nokia 225 4G. Поэтому вы можете просмотреть эту публикацию, чтобы узнать о характеристиках, цене и доступности телефона, о которых ранее говорилось.

Однако публикация обнародовала постер или маркетинговый слайд, демонстрируемый Nokia 3210. Посмотрите:

Подробности

Плакат/слайд называется: «Теперь, 25 лет спустя, легендарный телефон вернулся».

Оригинальная Nokia 3210 была выпущена 18 марта 1999 года.

Характеристики

Его переделали с нуля с современным дизайном и ретро-интерфейсом. Новый дизайн Nokia 3210, представленный на изображении, попавшем в сеть, больше похож на Nokia 6310 2021. Этот дизайн выглядит гораздо современнее, чем оригинальная Nokia 3210.

Есть новая задняя камера и модуль вспышки. Вы получаете новый логотип Nokia и логотип HMD на задней панели.

Кроме дизайна, можно ожидать более длительный срок службы батареи и более новые варианты подключения, такие как Bluetooth, 4G и т. д.

Здесь также есть культовая игра Snake.

Как было

Технические характеристики Nokia 3210 (1999)

Дисплей: на передней панели был 1,5-дюймовый монохромный графический ЖК-экран с подсветкой с разрешением 84×48 пикселей и плотностью пикселей 64 PPI.

Размеры телефона составляли 123,8 мм x 50,5 мм x 16,7−22,5 мм.

Он весил примерно 151 г.

Мелодии звонка. Вы не только получили 40 монофонических мелодий в формате .nrt, но и создавали собственные мелодии с помощью функции создания мелодий.

Карта памяти: не было поддержки внешней карты памяти.

Игры: было 3 встроенные игры для ваших развлекательных нужд.

Срок службы батареи: 55−260 часов в режиме ожидания и 180−270 минут в режиме разговора. На зарядку устройства ушло около 4 часов.

Двухдиапазонное подключение, опциональный вибросигнал, внутренняя антенна быстрого набора, зеленая подсветка клавиатуры и сменная панель.

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