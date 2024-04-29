Сколько зарабатывают лидеры среди энергокомпаний Украины — Finance.ua

Сколько зарабатывают лидеры среди энергокомпаний Украины Сегодня 12:02 — Фондовый рынок

Сколько зарабатывают лидеры среди энергокомпаний Украины

В 2023 году совокупный доход топ-10 компаний энергетической сферы Украины составил около 750 млрд грн. Половина компаний, попавших в топ — государственные, еще 4 принадлежат группе СКМ Рината Ахметова.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

«Лидеры энергетического комплекса Украины заработали 745,87 млрд грн в прошлом. Это на 8% больше, чем совокупный доход этих компаний в 2022 году — 688,45 млрд грн», — говорится в сообщении.

Инфографика: Опендатабот

Кто попал в рейтинг

В рейтинг этого года попали 5 государственных компаний и 4 компании, которые входят в группу СКМ Рината Ахметова. Еще одна компания — ООО «Киевская областная ЭК» — принадлежит Костенко Нелли.

8 компаний из топа занимаются производством и торговлей электроэнергии, а еще две — торговлей газом.

Доходы энергокомпаний

Лидер группы не меняется два года подряд — компания Д. Трейдинг, входящая в группу СКМ. В прошлом году доход предприятия увеличился на 15% по сравнению с 2022: со 144,18 млрд грн до 165,65 млрд грн. При этом чистая прибыль увеличилась на 30% в 2023 году.

Наибольший прирост дохода удалось получить двум другим компаниям Рината Ахметова. Так, компания Киевские энергетические услуги увеличила свой доход в 1,5 раза, а компания Днепровские энергетические услуги — на треть по сравнению с 2022 годом.

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Стоит отметить, что Днепровские энергетические услуги получили наибольший прирост прибыли — в 2,5 раза — среди всех компаний, попавших в нынешний энергетический индекс.

А вот четвертая компания группы СКМ — ДТЭК Западэнерго — наоборот, за год на 16% уменьшила свой доход. В прошлом году предприятие получило убыток в размере 164 млн грн.

В общей сложности совокупный доход 4 компаний, принадлежащих Ринату Ахметову, составил 262,48 млрд грн в 2023 году. Это 35% совокупного дохода топ-10 энергетического Индекса Опендатабота.

В рейтинг лучших компаний в сфере энергетики вошли 5 компаний, которыми владеет государство, однако только двум удалось увеличить свой доход в прошлом. Так, Укргидроэнерго увеличил свой заработок на 30%, а НАЭК Энергоатом — на 15%.

Компания Укргидроэнерго получила в 2023 году наибольшую чистую прибыль среди 10 компаний Индекса — 17,3 млрд грн. Это почти в половину больше, чем в первый год полномасштабного вторжения. Доход государственного Укрэнерго за год почти не изменился — более 82 млрд грн.

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Еще две государственные компании, занимающиеся торговлей газом, снизили свои доходы в 2023 до 2022 года: Нафтогаз Украины — на 4%, Нафтогаз Трейдинг — на 9%. Обе компании получили убытки в 2023-м — 10,29 млрд грн в целом.

Последнее место топа занимает ООО «Киевская областная ЭК», владельцем которой является Нелли Костенко. Компания увеличила свой доход на 29%, в то же время ее прибыль уменьшилась на четверть по сравнению с первым годом полномасштабного вторжения.

Справка Finance.ua:

исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее заявлял, что с 24 февраля 2022 года российская армия уже почти 180 раз атаковала украинские ТЭС;

атаковала украинские ТЭС; ущерб украинской энергосистемы с начала полномасштабного вторжения, не считая последней атаки, составляет 11,5 млрд долларов . Такими расчетами поделилась заместитель министра энергетики Светлана Гринчук;

. Такими расчетами поделилась заместитель министра энергетики Светлана Гринчук; последние российские атаки на энергетические объекты Украины нанесли ущерб по меньшей мере на 100 млн евро, сообщил глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.



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