На нужды украинских энергокомпаний собрано более 410 млн евро из 13 стран и международных организаций — Finance.ua

На нужды украинских энергокомпаний собрано более 410 млн евро из 13 стран и международных организаций Сегодня 09:44 — Энергетика

На нужды украинских энергокомпаний собрано более 410 млн евро из 13 стран и международных организаций

Два года работы Фонда поддержки энергетики Украины: на нужды украинских энергокомпаний собрано более 4 10 миллионов евро из 13 стран и международных организаций.

Фонд поддержки энергетики Украины отмечает два года своей работы. Он был создан в апреле 2022 года по инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии россии.

«Фонд стал инструментом действительно масштабной и эффективной помощи партнеров. Некоторые из спонсоров внесли несколько вкладов, постоянно реагируя на наши запросы. И это очень важно, ведь враг не прекращает атак на нашу энергосистему. А значит, нам нужна помощь для скорейшего восстановления», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Особое доверие партнеров удалось обеспечить благодаря системе прозрачного распределения средств. При Министерстве энергетики функционирует Рабочая группа по гуманитарной помощи, которая рассматривает запросы украинских энергетических компаний о закупке нужной помощи за средства Фонда.

В свою очередь закупки энергетического оборудования осуществляются по международным стандартам прозрачности Агентством США по международному развитию (USAID). В целом по состоянию на 9 апреля удалось привлечь в Фонд более 410 миллионов евро из 13 стран-партнеров и международных организаций. Из них на счет поступило более 393 миллионов евро (остальная сумма — это анонсированные взносы, которые скоро будут перечислены спонсорами).

Из этих средств профинансированы наиболее неотложные потребности украинских энергетических компаний, в частности, закупка генераторов, силовых трансформаторов, выключателей, запчастей, технических средств, материалов, спецтехники, топлива, средств физической защиты энергетических объектов.

Больше всего средств распределено на обеспечение срочных потребностей энергетических компаний из прифронтовых областей — Харьковской, Николаевской, Сумской, Запорожской, Херсонской, Одесской. Фонд может быстро и гибко реагировать на вызовы, созданные обстрелами со стороны страны-агрессора.

Благодаря этому на конец марта 2024 года Минэнерго проработало запросы от компаний, наиболее пострадавших от обстрелов в течение февраля-марта 2024 года. Все доступные средства были распределены для закупки нужной помощи.

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