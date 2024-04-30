Планшет Redmi Pad SE с аккумулятором на 8000 мАч представлен в Индии (фото) — Finance.ua
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Планшет Redmi Pad SE с аккумулятором на 8000 мАч представлен в Индии (фото)

Фондовый рынок
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Компания Xiaomi Smarter Living представила планшет Redmi Pad SE в Индии. Он сначала дебютировал в Китае в августе прошлого года.
Об этом сообщает 91mobiles.com.
Он поставляется с 11-дюймовым дисплеем, чипсетом Snapdragon 680, аккумулятором на 8000 мАч и специальной оболочкой MIUI 14 из коробки. Планшет будет продаваться только в варианте с Wi-Fi, поскольку версии 4G нет.
Помимо планшета Redmi Pad SE бренд также представил Redmi Buds 5A в Индии и другие устройства IoT.
Планшет доступен в графитово-сером и лавандово-фиолетовом цветах.
Продажа Redmi Pad SE началась 24 апреля через Amazon, Flipkart, сайт Xiaomi и розничные магазины Xiaomi.
Цвета
Redmi Buds 5A имеют специальную начальную цену, а продажи начнутся 29 апреля в магазинах Mi.com, Xiaomi и Reliance. Они будут доступны в черном и белом цветах.
Планшет Redmi Pad SE с аккумулятором на 8000 мАч представлен в Индии (фото)

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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