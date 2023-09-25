Украинский производитель презентовал инновационную систему разминирования — Finance.ua

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Украинский производитель презентовал инновационную систему разминирования

Фондовый рынок
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Украинский производитель презентовал инновационную систему разминирования
Украинский производитель презентовал инновационную систему разминирования
Украинский производитель представил дистанционную систему разминирования.
Украинская компания Frendt представила сверхлегкую систему для дистанционного поиска мин, оборудованную шинами сверхнизкого давления, поэтому не взрывается при наезде на взрывоопасные предметы. Первая презентация прошла сегодня, 20 сентября, на Днях поля «Агро Винница». Об этом сообщил основатель компании Frendt Виталий Шуберанский, пишет Traktorist.ua.
«Сначала мы сделали концепцию трактора на дистанционном управлении, но потом поняли, что когда мы находим опасный предмет, трактор автоматически останавливается и кому-то нужно идти провести разминирование для того, чтобы машина могла двигаться дальше. Эта концепция не подходит, потому что у нас всегда люди читают инструкцию после того, как что-то произошло. И реально можно получить большие материальные потери».
Шуберанский подчеркнул, что из-за этого было придумано сверхлегкое средство для дистанционного зондирования земли, которое оснащено шинами низкого давления и когда наезжает на взрывоопасный предмет, детонация не происходит и машина едет дальше, передавая информацию об участке, на котором была обнаружена опасность.
«На машину можно установить любые детекторы, будь то металло- или радары. Система дистанционно передает данные в офис, привязывая к GPS-координатам, и у нас есть карта опасных предметов, которую используют саперы, и им гораздо проще подходить к каждому участку и проводить разминирование». Шуберанский отметил, что средняя производительность человека при разминировании — 25 м кв. в день, дистанционная машина может производить поиск взрывоопасных предметов на 10 тыс. м кв. за 1 час.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
enovosty.com
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