Украинский производитель представил современный бензовоз (фото) — Finance.ua
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Украинский производитель представил современный бензовоз (фото)

Фондовый рынок
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Украинский производитель представил современный бензовоз (фото)
Украинский производитель представил современный бензовоз (фото)
Завод Спецтехники Техкомлпект изготовил новый бензовоз на шасси Foton Aumark 1088. В скором времени машину передадут заказчику.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу производителя.
«На этот раз модуль для выдачи и учета топлива размещен не сзади кабины или 2-секционной 5-кубовой цистерны в специальном отсеке (как это было в предыдущих моделях бензовозов на FOTONах), а традиционно для нашего производства — снизу и сбоку цистерны», — говорится в сообщении.
Напомним, шасси Foton Aumark 1088 оснащено дизельным двигателем мощностью 152 л.с. и 6-ступенчатой механической трансмиссией. В списке опций содержатся кондиционер, радио/MP3, центральный замок, противотуманные фары, электростеклоподъемники, подогрев зеркал заднего вида, а также системы ABS+ESC.
Ранее Завод Спецтехники Техкомлпект изготовил самосвалы на новой модели шасси от Dongfeng.
По материалам:
MMR
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