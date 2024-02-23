Украинский производитель представил новую современную автовышку на шасси Iveco (Фото) — Finance.ua
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Украинский производитель представил новую современную автовышку на шасси Iveco (Фото)

Фондовый рынок
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Украинский производитель представил новую современную автовышку на шасси Iveco (Фото)
Украинский производитель представил новую современную автовышку на шасси Iveco (Фото)
Завод коммунальной техники Альфатекс выпустил и отгрузил на адрес заказчику современную автовышку.
Об этом сообщает пресс-служба производителя.
Отвеска СTE B-LIFT 187 HY была установлена ​​на шасси Iveco Daily. Техника была приобретена за средства Агентства США по международному развитию, в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве, направленного на укрепление энергетической безопасности страны.
Автогидроподъемник предназначен для подъема рабочих с инструментами и материалами на высоту до 18,0 м для выполнения строительных, монтажных, ремонтных и других видов работ.
Конструкция стрелы автовышки CTE B-LIFT 187 HY — 3-х секционная телескопическая коробчатая коробка. Кстати, все итальянские автовышки СTE изготавливаются из сверхпрочной конструкционной европейской стали STRENX, что позволяет снизить общий вес оборудования для монтажа на малогрузовые шасси, а также увеличить безопасность при работе и общий срок эксплуатации. Угол поворота стрелы — 360 градусов.
По материалам:
MMR
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