Украинский производитель представил бортовой автомобиль на базе Iveco Daily (Фото) — Finance.ua

Украинский производитель представил бортовой автомобиль на базе Iveco Daily (Фото) Сегодня 23:57 — Фондовый рынок

Украинский производитель представил бортовой автомобиль на базе Iveco Daily (Фото)

Завод Спецтехники «Техкомплект» изготовил бортовую платформу на базе Iveco Daily с оригинальным тентом. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.

Машина имеет минутное раскрытие борта благодаря специальной шнуровке на эспандере, которая обеспечивает мгновенный доступ к рабочему инструменту и оборудованию.

Габаритные размеры бортовой платформы с тентом, мм:

длина — 3700;

ширина — 2200;

высота — 1700.

Шасси имеет колесную формулу 4×2 и двойную кабину.

Отметим, последнее поколение Iveco Daily оснащается двигателями мощностью от 106 до 205 лошадиных сил.

Напомним, на днях Завод Спецтехники «Техкомплект» изготовил и отгрузил партию бригадных автомобилей на базе JAC N56DC.

Ранее Завод Спецтехники «Техкомплект» изготовил 4 грузовых микроавтобуса с цельнометаллическим фургоном на базе Fiat Ducato с отраслевой специализацией. Автомобили предназначены для восстановления энергетической инфраструктуры нашей страны.

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