Украинский производитель представил бортовой автомобиль на базе Iveco Daily (Фото) — Finance.ua

Украинский производитель представил бортовой автомобиль на базе Iveco Daily (Фото)
Завод Спецтехники «Техкомплект» изготовил бортовую платформу на базе Iveco Daily с оригинальным тентом. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.
Машина имеет минутное раскрытие борта благодаря специальной шнуровке на эспандере, которая обеспечивает мгновенный доступ к рабочему инструменту и оборудованию.
Габаритные размеры бортовой платформы с тентом, мм:
- длина — 3700;
- ширина — 2200;
- высота — 1700.
Шасси имеет колесную формулу 4×2 и двойную кабину.
Отметим, последнее поколение Iveco Daily оснащается двигателями мощностью от 106 до 205 лошадиных сил.
Напомним, на днях Завод Спецтехники «Техкомплект» изготовил и отгрузил партию бригадных автомобилей на базе JAC N56DC.
Ранее Завод Спецтехники «Техкомплект» изготовил 4 грузовых микроавтобуса с цельнометаллическим фургоном на базе Fiat Ducato с отраслевой специализацией. Автомобили предназначены для восстановления энергетической инфраструктуры нашей страны.
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