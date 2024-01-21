Украинский производитель показал мощный автогидроподъемник с рабочей высотой 32 м (фото) — Finance.ua
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Украинский производитель показал мощный автогидроподъемник с рабочей высотой 32 м (фото)

Фондовый рынок
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Украинский производитель показал мощный автогидроподъемник с рабочей высотой 32 м (фото)
Украинский производитель показал мощный автогидроподъемник с рабочей высотой 32 м (фото)
Завод Спецтехники Техкомплект изготовил и передал заказчику автовышку DASAN на базе грузового шасси Hyundai.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Модель оснащена мощным подъемным механизмом с рабочей высотой 32 м, максимальным вылетом 20−25,5 м и погрузкой на рабочую корзину до 300 кг (20 м — 300 кг, 25,5 м — 100 кг).
«На Хмельницкой АЭС будет работать южнокорейская автовышка DASAN CT320EX на базе грузового шасси Hyundai EX10. Это мощный подъемный механизм с рабочей высотой 32 м, максимальным вылетом более 20 м и погрузкой на рабочую корзину до 300 кг», — говорится в сообщении.
Южнокорейские автовышки DASAN считаются одними из самых высокотехнологичных и безопасных автогидроподъемников благодаря наличию встроенной электронной системы, которая оповещает о перегрузке люльки, критическом значении вылета стрелы и, в случае превышения предельных значений соотношения длины и вылета стрелы, электронная система безопасности блокирует работу авто.
Ранее Завод Спецтехники Техкомплект изготовил новую бортовую платформу на базе Iveco Trakker с краном-манипулятором.
По материалам:
mmr.ua
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