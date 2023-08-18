Украинский производитель изготовил партию уникальных грузовиков (Фото) — Finance.ua
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Украинский производитель изготовил партию уникальных грузовиков (Фото)

Фондовый рынок
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Украинский производитель изготовил партию уникальных грузовиков (Фото)
Украинский производитель изготовил партию уникальных грузовиков (Фото)
Завод спецтехники «Техкомплект» изготовил партию бортовых платформ с защитой кабины от смещения груза на шасси Dongfeng.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу производителя.
«Азиатское 12-тонное грузовое шасси DONGFENG CA9C-401 с мощным и надежным двигателем Cummins — модель современного и высокотехнологичного грузовика, который по своим эксплуатационным и сервисным характеристикам оптимально подходит к таким кузовным надстройкам Завода спецтехники Техкомплект и подъемным механизмам, бензовозов или ассенизаторов и автогидроподъемники соответственно», — сообщили на предприятии.
К особенностям конструкций достаточно простой по своим параметрам бортовой платформы следует отнести изготовление специальной защиты от смещения груза, установленного на переднем борту, прямо за кабиной. Такая стальная конструкция будет надежно защищать кабину автомобиля и пассажиров в ней в том случае, если во время резкого торможения груз на платформе по инерции сдвинется в сторону кабины.
Бортовые платформы Завода «Техкомлект» поставляются с тентом или без, с дополнительной установкой кранов-манипуляторов за кабиной или кузовом.
По материалам:
mmr.ua
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