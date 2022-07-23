Украинский паспорт занял 35-е место по «мобильности» в мире — Finance.ua

Украинский паспорт занял 35-е место по «мобильности» в мире Сегодня 20:33 — Казна и Политика

Украинский паспорт занял 35-е место по «мобильности» в мире

Украинский загранпаспорт занял 35-ю позицию в международном рейтинге Индекса паспортов от компании Henley&Partners.

Об этом свидетельствуют данные обновленного Индекса.

Владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы или с визой по прибытии в 144 страны.

Отмечается, что 35 позицию Украина разделяет с Макао.

Возглавляет рейтинг Япония, чьи граждане могут посетить 193 страны. Второе место разделяют Сингапур и Южная Корея, граждане которых могут посетить с безвизовым доступом 192 страны. Тройку замыкают Германия и Испания, граждане которых могут путешествовать в 190 стран.

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Индекс паспортов Henley&Partners ежеквартально анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира, ранжируя их по количеству стран безвизового въезда. Рейтинг составляется более 10 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает крупнейшую в мире базу туристической информации.

Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии). Паспорта всех рассматриваемых стран биометрические.

Напомним, по состоянию на апрель 2022 года украинский загранпаспорт занимал 34 позицию в международном рейтинге. Тогда с ним можно было без виз или с визой по прибытии попасть только в 143 страны.

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Укрінформ По материалам:

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