Украинский паспорт занял 35-е место по «мобильности» в мире — Finance.ua
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Украинский паспорт занял 35-е место по «мобильности» в мире

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Украинский паспорт занял 35-е место по «мобильности» в мире
Украинский паспорт занял 35-е место по «мобильности» в мире
Украинский загранпаспорт занял 35-ю позицию в международном рейтинге Индекса паспортов от компании Henley&Partners.
Об этом свидетельствуют данные обновленного Индекса.
Владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы или с визой по прибытии в 144 страны.
Отмечается, что 35 позицию Украина разделяет с Макао.
Возглавляет рейтинг Япония, чьи граждане могут посетить 193 страны. Второе место разделяют Сингапур и Южная Корея, граждане которых могут посетить с безвизовым доступом 192 страны. Тройку замыкают Германия и Испания, граждане которых могут путешествовать в 190 стран.
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Индекс паспортов Henley&Partners ежеквартально анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира, ранжируя их по количеству стран безвизового въезда. Рейтинг составляется более 10 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает крупнейшую в мире базу туристической информации.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии). Паспорта всех рассматриваемых стран биометрические.
Напомним, по состоянию на апрель 2022 года украинский загранпаспорт занимал 34 позицию в международном рейтинге. Тогда с ним можно было без виз или с визой по прибытии попасть только в 143 страны.
Кстати, путешествовать удобно вам поможет INFOBUS. На сайте компании можно купить билеты в 45 стран. Не нужно посещать кассу и тратить свое время, купить билет можно онлайн за 2 минуты, а с использованием QR кода регистрация на рейс осуществляется в считанные секунды.

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По материалам:
Укрінформ
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