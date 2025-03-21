Украинский МХП покупает 41% испанской компании — Finance.ua

Украинский МХП покупает 41% испанской компании Сегодня 11:14 — Фондовый рынок

Украинский МХП покупает 41% испанской компании

«МХП», международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, подписала 20 марта соглашение о купле-продаже акций (Share Purchase Agreement, SPA) с акционерами, которые представляют более 41% акционерного капитала одной из ведущих испанских компаний UVESA.

«Это соглашение знаменует важную веху в стратегической экспансии MHP на испанский рынок, подкрепляя ее долгосрочное видение усиления своего присутствия в европейском секторе птицеводства», — говорится в сообщении МХП на Лондонской фондовой бирже.

Согласно условиям SPA, MХП приобретет акции по фиксированной цене EUR225 за акцию с дополнительным условным вознаграждением до EUR21,43 за акцию за соблюдение определенных условий после закрытия. Соглашение также позволяет другим акционерам UVESA присоединиться к SPA в течение месяца с момента подписания, что позволит им участвовать в работе компании на аналогичных условиях.

«Для MХП расширение в Европе означает построение прочных партнерских отношений, внедрение инноваций и создание долгосрочного влияния. UVESA, с ее надежной репутацией и глубокими корнями в Испании, естественным образом соответствует видению MХП об устойчивом росте и вкладе в экономическое развитие страны. МХП использует свои методы, операционную эффективность и передовые технологии для ускорения создания UVESA, позволяет масштабироваться и выходить на новые рынки по всей Европе и на Ближнем Востоке.

В основе этого партнерства стоят люди. Более 3000 сотрудников, определяющих UVESA сегодня, останутся сердцем компании. Мы по-прежнему привержены стабильности рабочих мест и созданию экономической ценности для региона", — подчеркнул др. Джон Рич, исполнительный председатель совета директоров MХП.

Президент UVESA Антонио Санчес выразил уверенность, что партнерство с MХП знаменует собой новый и важный этап в истории UVESA.

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