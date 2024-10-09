Украинский легион: смогут ли пересекать границу те, кто присоединится к легиону — Finance.ua
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Украинский легион: смогут ли пересекать границу те, кто присоединится к легиону

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Украинский легион: смогут ли пересекать границу те, кто присоединится к легиону
Украинский легион: смогут ли пересекать границу те, кто присоединится к легиону
Вступившие в Украинский легион смогут «без проблем» пересекать границу — консул.
Генеральный консул Украины в Люблине Олег Куц в интервью польскому порталу И.Pl. сообщил, что украинцы, которые присоединятся к Украинскому легиону в Польше, смогут пересекать границу Украины, чтобы уехать в отпуск или на ротацию, информирует hromadske.
Он говорит, что россияне подают дезинформацию о том, что украинских солдат отправляют на фронт без должной подготовки и снаряжения. Однако каждый, кто заинтересован в присоединении к Украинскому легиону, может обратиться на призывной пункт «без обязательств», потому что это добровольческое подразделение.
По словам Куця, легион предлагает денежное вознаграждение, и если человек решает подписать контракт, он должен пройти медицинский осмотр. Затем он со своим подразделением проходит подготовку под руководством Министерства обороны Польши, его экипируют и отправляют на фронт на время действия контракта.
Консул уверяет, что после этого человек возвращается на ротацию и имеет право без проблем пересекать границу. «Мы оказываем организационное содействие, но, конечно, первую скрипку в этом играет Министерство обороны Украины. В реализации всего мы здесь помогаем, поскольку это в нашем общем интересе и направлено на то, чтобы усилить обороноспособность страны», — говорил консул в эфире украинской службы Polskie radio.
По состоянию на 4 октября в легион уже обратились 196 человек со всей Европы.
По материалам:
enovosty.com
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