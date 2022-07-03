Украинский экспорт за полгода сократился на 24% — Finance.ua

Украинский экспорт за полгода сократился на 24% Сегодня 07:14 — Казна и Политика

Украинский экспорт за полгода сократился на 24%

За первое полугодие экспорт из Украины упал на 23,7% по сравнению с первым полугодием 2021 года и составляет $22,8 млрд.

Об этом сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка

Объемы экспорта во втором квартале составили 8,782 млрд долларов, что на 37,4% меньше, чем в первом квартале 2022 года.

По сравнению с прошлым годом сокращение экспорта в втором квартале нынешнего года составило еще более 45,8% (-7,42 млрд долларов). Физически объемы упали на 55,6%, то есть на 20,8 млн тонн. Во втором квартале Украина экспортировала 16,6 млн тонн грузов.

По словам Тараса Качки, основная причина падения показателей — блокирование россией наших морских путей.

Из-за блокирования украинских морских портов объем перевозок упал на 86,5% (минус 21,6 млн тонн). Однако ситуация с экспортом в разрезе месяцев стабилизировалась и даже улучшилась, отмечает Тарас Качка.

Экспорт в мае и июне начал расти после резкого падения в марте. В июне Украина экспортировала 5,8 млн тонн грузов на 3,177 млрд долларов.

Однако в июне значительно упал экспорт железной руды — 1,75 млн тонн против 2,27 в мае. В то же время существенно вырос экспорт семян подсолнечника 537 тысяч тонн в июне.

«При этом масло остается наиболее прибыльной статьей экспорта — 437 млн долларов. В общей сложности в топ-10 товаров экспорта в июне входят: масло, кукуруза, семена подсолнечника, руда, сталь (полуфабрикаты), провода, мясо птицы, трубы, чугун, соя», — отмечает замминистра.

Географически экспорт полностью ориентирован на европейский рынок — 78% украинского экспорта во втором квартале 2022 года приходилось на страны ЕС.

Общая стоимость экспорта в ЕС составила 6,86 млрд долларов. А вот торговля с другими государствами мира сократилась во втором квартале 2022 годапо сравнению со вторым кварталом 2021 на 80%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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