Украинский экспорт будет расти благодаря агропереработке Сегодня 09:44 — Казна и Политика

Украина в экспорте сырьевой агропродукции уже достигла высокого уровня благодаря технологиям, возможностям, эффективности, поэтому расти дальше в экспорте можно только путем агропереработки.

Такое мнение высказал генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев во время Agro Ukraine Summit 2026 в рамках Agro Ukraine Week.

«В корне изменить структуру экспорта может помочь агропереработка. Чтобы ее развивать, аграриям нужен внутренний стимул. У нас есть несколько программ, которые уже доказали свою эффективность: например, 25% компенсации за оборудование, сельхозтехнику. Сегодня не только аграрии пользуются этой программой, но и перерабатывающие компании. Мы видим рост объемов переработки, компании строят перерабатывающие предприятия, и это пример того, как может работать механизм поддержки. Также вместе с ростом объемов переработки растут и вспомогательные отрасли: сельхозмашиностроение, технологии, инжиниринг, ІТ-продукты», — отметил Руслан Ильичев.

Он добавил, что у разных стран свои санитарные требования и ограничения по поставкам продукции. В Федерации работодателей Украины предложили на рассмотрение Всемирной торговой организации собственную идею унификации этих процессов, возможности создания единых стандартов, и сейчас ожидают результат. По мнению Руслана Ильичева, это будет очень эффективным механизмом поддержки доступа продуктов переработки на рынки разных стран.

УНН По материалам:

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