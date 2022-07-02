Украинский e-commerce во время войны — исследование — Finance.ua
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Украинский e-commerce во время войны — исследование

Личные финансы
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Украинский e-commerce во время войны — исследование
Украинский e-commerce во время войны — исследование
Маркетинговая компания Promodo подготовила исследование о работе украинской сферы электронной коммерции во время полномасштабной войны.
Об этом пишет Ain.ua.
Украинский онлайн-бизнес почти достиг дна в начале марта, но быстро оттолкнулся и стал подстраиваться.
С середины марта маркетологи наблюдали заметное увеличение сессий: украинцы отошли от первого шока, восстановилась логистика, закончилась активная фаза переселения. В мае некоторые категории даже вернулись к довоенным показателям.
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Часть украинцев — те, которые переехали в более безопасные места, столкнулась с отсутствием в оффлайн-магазинах своих привычных брендов и выбирает из того, что есть. Часть отказалась от премиальных брендов и экономит. А часть действует вопреки строгой иерархии потребностей и переключается на украинские бренды, чтобы поддержать общество. Это дает зеленый свет онлайн-торговле.
Инфографика: Promodo
Инфографика: Promodo

Динамика доходов в нишах

По состоянию на конец мая по доходу по довоенному периоду восстановились только две категории: зоотовары и косметика (+хозяйственные и гигиенические товары).
Есть скачки по доходу в категории Электроники и бытовой техники, но это связано с ростом среднего чека.
Хуже всего по доходу восстанавливаются категории «Продукты», «Лекарства» и «Одежда и обувь».
Товары для детей имеют тренд на рост, который, скорее всего, связан с изменением сезонов и необходимостью обновлять товары из-за взросления ребенка. Также эта категория приоритетна в распределении бюджета семьи.
Инфографика: Promodo
Инфографика: Promodo

Топ продаж в категориях:

  • в категории «Продукты» больше вырос спрос на сигареты (+290%);
  • в категории «Лекарства» больше всего просели противопростудные средства, а спрос на средства для поддержания костей, мышц и суставов рос почти на 40%;
  • почти на 600% вырос спрос на одежду для охоты и рыбалки, самый большой спад в категории «Одежда и обувь» зафиксирован на сумки (-50%);
  • парфюмерия также сильно просела, зато сильно выросли продажи контактных линз;
  • в топе в категории «Товары для детей» — +180% на детское питание.

Что делать бизнесу — советы

Вопреки войне жизнь продолжается. Спрос есть, но он изменился — расширяйте ассортимент товарами, которые сейчас наиболее востребованы. Приверженность брендам очень низкая — покупают то, что есть.
В некоторых регионах спрос упал, но в других наоборот вырос. Население мигрирует — перераспределяйте маркетинговый бюджет на регионы, в которые перебираются украинцы.
Динамику роста сохраняют категории, закрывающие базовые потребности: продукты питания, сигареты, медикаменты, обувь и одежду, гигиенические и хозяйственные товары, товары для животных.

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Украинцы скорее принимают решение о покупке при наличии товаров и коротких сроков доставки. Кто из игроков обеспечит наличие и логистику — тот выиграл.
В середине марта рынок стал оживать. Быстрее восстанавливаются и забирают клиентов лидеры, к которым привыкли и знают. А также магазины, возобновившие рекламные кампании. Кто сейчас в Shopping, или в первых строках выдачи Google, тот забирает покупателя.
Сейчас люди чувствительны к позиции бренда по поводу войны: рассказывайте, что ваш бизнес делает для совместной победы.
В связи с завершением активных боевых действий в Киеве спрос в столице растет — люди возвращаются. В западных областях спрос сохранится, пока на востоке будут продолжаться активные военные действия.
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По материалам:
Ain.Ua
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