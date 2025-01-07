Украинский бизнес захватывает Европу, спасаясь от войны, — Reuters — Finance.ua
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Украинский бизнес захватывает Европу, спасаясь от войны, — Reuters

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Украинский бизнес захватывает Европу, спасаясь от войны, — Reuters
Украинский бизнес захватывает Европу, спасаясь от войны, — Reuters
Украинские компании, открывшиеся в Центральной Европе после вторжения россии в 2022 году, переключили свое внимание с беженцев на местных клиентов. Некоторые бизнесы рассматривают возможности расширения на запад.
Издание Reuters пишет, что в Польше, где украинское население в результате войны выросло более чем до 1,5 миллиона человек, в 2024 году украинцы открыли каждый десятый новый бизнес.
У компании Андрея Галицкого «Львовские круассаны» сейчас 12 точек в Польше после того, как открылись два года назад. В октябре открылась первая чешская точка, которая, по словам основателя компании, является частью стратегии создания географически разнообразного бизнеса путем расширения на запад и за пределы диаспоры.
Сильное культурное сходство с Украиной помогло сделать Польшу естественной базой для украинского бизнеса. Но многие также смотрят за пределы крупнейшей экономики развивающейся Европы, чтобы найти больше клиентов.
«Компании с самого начала рассматривают Польшу как мост или трамплин на рынки Европейского Союза», — говорит Дариуш Шимчиха, первый вице-президент Польско-украинской торговой палаты. «Они хотят узнать… реальность, стандарты, нормы и правила работы в Европейском Союзе».
Сеть баров «Пьяная Вишня» посвящена традиционному вишневому ликеру из Украины, но своей основной целью рассматривает местных клиентов, сказал основатель компании Андрей Худо.
По его словам, в Польше открыли 15 заведений и девять в других странах Балтии и Восточной Европы, активизировав экспансию на запад с февраля 2022 года.
По материалам:
УНІАН
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