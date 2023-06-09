Украинский бизнес возобновляет активность, несмотря на войну — Finance.ua

Украинский бизнес возобновляет активность, несмотря на войну Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Украинский бизнес возобновляет активность, несмотря на войну

Украинский малый и средний бизнес почти полностью оправился после шока первых месяцев войны и сегодня активно работает на восстановление Украины.

Об этом сообщил член правления ПриватБанка по вопросам МСБ Евгений Заиграев во время конференции «Год восстановления украинского бизнеса».

ПриватБанк как банк предпринимателей обслуживает 60% малого бизнеса, поэтому наша аналитика отражает ситуацию в экономике. И цифры обслуживания бизнеса в мае 2023 года говорят о том, что малый бизнес не только вернулся к активной работе, но и работает на рост:

количество активных клиентов микро-, малого и среднего бизнеса с транзакциями более 25 тыс. грн в месяц достигло довоенных показателей и составляет более 520 тысяч;

растет бизнес-активность: в мае 2023 года предприниматели и бизнес сделали через Приватбанк рекордное количество — 8,2 млн платежей;

растет внешнеэкономическая активность — в мае 2023 г. бизнес-клиенты ПриватБанка совершили 204 тыс. валютообменных операций (в мае 2022 г. — 160 тыс. в месяц);

растет внутренний рынок — в мае 2023 года через сеть торговых POS-терминалов рекордное количество операций — 253 млн на 65 млрд грн;

бизнес осторожно начинает инвестировать в развитие — за год доля инвестиционных кредитов в новых выданных кредитах ПриватБанка выросла с 17 до 27%.

Если в 2022 кредиты от банка получали преимущественно агропроизводители, с начала этого года ПриватБанк увеличивает объемы финансирования торговли, перерабатывающей промышленности и логистики. Растет спрос на финансирование отраслей, так или иначе связанных с оборонной промышленностью, и на финансирование проектов восстановления разрушенной инфраструктуры и релокации.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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