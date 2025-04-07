Украинский бизнес может получить грант до 100 тыс. грн: условия — Finance.ua
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Украинский бизнес может получить грант до 100 тыс. грн: условия

Личные финансы
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Украинский бизнес может получить грант до 100 тыс. грн: условия
Украинский бизнес может получить грант до 100 тыс. грн: условия
Украинцы могут подать заявку на денежную помощь до 100 тыс. грн от Благотворительного фонда «МХП — Громаде».
Об этом сообщают организаторы на официальном сайте.
Конкурс проводится с целью создания условий для устойчивого развития предпринимательства, в частности, как ответ на негативные экономические и социальные последствия войны в городах и селах путем предоставления микрогрантов для дальнейшего начала, масштабирования и/или релокации существующего микропредпринимательства и среднего предпринимательства.

География конкурса

Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области и город Киев.

Кто может подать заявку:

  • если у вас есть бизнес-идея и требуется финансирование;
  • если у вас есть собственное дело в селе или небольшом городке;
  • если вы вернулись с войны и готовы работать или если в вашей семье есть военные, которые воюют на фронте или погибшие Защитники и Защитницы Украины.
По условиям программы, граждане смогут получить грант от 50 тыс. до 100 тыс. грн. грн. В то же время речь идет о софинансировании, поэтому собственный взнос должен быть в размере не меньше суммы гранта.
Остался последний день для подачи заявок.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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