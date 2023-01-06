Украинский авторынок в 2022 году: основные события, повлиявшие на отрасль — Finance.ua

Украинский авторынок в 2022 году: основные события, повлиявшие на отрасль Сегодня 19:01 — Личные финансы

Украинский авторынок в 2022 году: основные события, повлиявшие на отрасль

Эксперты Института исследований авторынка определили, что происходило на рынке в 2022 году.

С начала года и до 1 декабря украинцы приобрели 642,3 тысячи легковушек с пробегом на внутреннем рынке, еще 378 тысяч привезли подержанными из-за границы. Таким образом, прогнозируемый объем рынка к концу года составит около 1,1 миллиона сделок купли-продажи подержанных машин: почти 700 тысяч внутри страны и более 400 — импортных.

Что и как влияло на авторынок в 2022 году

В начале 2022 года еще продолжался карантин . Его последствиями был экономический кризис и дефицит автомобилей за границей.

. Его последствиями был экономический кризис и дефицит автомобилей за границей. Начало полномасштабного вторжения. Во время угрозы на первом месте сохранить себя и семью, а не приобрести новый автомобиль. Однако мы увидели, что мобильность в такой ситуации чрезвычайно важна. Поэтому даже тогда украинцы покупали автомобили, чтобы вывезти себя и близких в безопасное место. Но и сделки тогда заключались быстрее, потому что времени на долгий выбор авто не было, а покупали любые авто в состоянии «заводится и едет». И это несмотря на то, что работа сервисных центров МВД была временно остановлена. С активной части рынка выбыло более 1 млн авто, значительная часть выехала за границу.

Во время угрозы на первом месте сохранить себя и семью, а не приобрести новый автомобиль. Однако мы увидели, что мобильность в такой ситуации чрезвычайно важна. Поэтому даже тогда украинцы покупали автомобили, чтобы вывезти себя и близких в безопасное место. Но и сделки тогда заключались быстрее, потому что времени на долгий выбор авто не было, а покупали любые авто в состоянии «заводится и едет». И это несмотря на то, что работа сервисных центров МВД была временно остановлена. С активной части рынка выбыло более 1 млн авто, значительная часть выехала за границу. Остановка работы морских портов. Уменьшилось количество автомобилей из Америки, доставка усложнилась и подорожала, однако в итоге ситуация стабилизировалась, наладились новые логистические пути через порты Европы. Так, в начале года четыре из десяти популярных КПП были портами, а уже в середине года — пропускные пункты на западной границе. Вообще, в 2022 году «американцы» успели почти исчезнуть с украинского авторынка и снова вернуться туда, восстановив свои предыдущие позиции.

Уменьшилось количество автомобилей из Америки, доставка усложнилась и подорожала, однако в итоге ситуация стабилизировалась, наладились новые логистические пути через порты Европы. Так, в начале года четыре из десяти популярных КПП были портами, а уже в середине года — пропускные пункты на западной границе. Вообще, в 2022 году «американцы» успели почти исчезнуть с украинского авторынка и снова вернуться туда, восстановив свои предыдущие позиции. Изменение курса валют (дважды за год). Поскольку большинство украинцев получают доходы в гривнах, а цены на авто почти не изменились, машины стали менее доступными, потому что покупательная способность снизилась. То есть за те же деньги в гривневом эквиваленте украинцы теперь могут купить авто хуже.

Поскольку большинство украинцев получают доходы в гривнах, а цены на авто почти не изменились, машины стали менее доступными, потому что покупательная способность снизилась. То есть за те же деньги в гривневом эквиваленте украинцы теперь могут купить авто хуже. Введение нулевого растаможивания. Такое решение позволило восстановить активность на авторынке и удовлетворить потребность в автомобилях самой доступной и популярной категории автомобилей (стоимостью до $5 тыс.). За три месяца действия закона украинский автопарк пополнился более чем на 200 тысяч легковушек, из которых 78% были в диапазоне таможенной стоимости до $5 тысяч.

Такое решение позволило восстановить активность на авторынке и удовлетворить потребность в автомобилях самой доступной и популярной категории автомобилей (стоимостью до $5 тыс.). За три месяца действия закона украинский автопарк пополнился более чем на 200 тысяч легковушек, из которых 78% были в диапазоне таможенной стоимости до $5 тысяч. Топливный кризис. Дефицит горючего и его подорожание увеличили интерес к электромобилям и снизили заинтересованность в дизельных машинах. Менее выгодной стала покупка автомобилей с ГБО. Однако после того, как проблемы с топливом были решены, украинцы не стали интересоваться автомобилями меньше — несмотря на то, что ездить на авто стало дороже из-за подорожания всех видов горючего.

Дефицит горючего и его подорожание увеличили интерес к электромобилям и снизили заинтересованность в дизельных машинах. Менее выгодной стала покупка автомобилей с ГБО. Однако после того, как проблемы с топливом были решены, украинцы не стали интересоваться автомобилями меньше — несмотря на то, что ездить на авто стало дороже из-за подорожания всех видов горючего. Отмена «нулевого» растаможивания. Возврат таможенных платежей на импорт авто сократил объемы ввоза авто из-за границы в 7 раз. Однако поскольку заинтересованность в автомобилях в Украине высокая, эту потребность покупатели удовлетворяют, покупая авто на внутреннем рынке. Его доля выросла с 58,9% в ноябре-2021 до 81,5% в ноябре-2022, а доля импорта соответственно сократилась с 41,1% до 18,5%.

Возврат таможенных платежей на импорт авто сократил объемы ввоза авто из-за границы в 7 раз. Однако поскольку заинтересованность в автомобилях в Украине высокая, эту потребность покупатели удовлетворяют, покупая авто на внутреннем рынке. Его доля выросла с 58,9% в ноябре-2021 до 81,5% в ноябре-2022, а доля импорта соответственно сократилась с 41,1% до 18,5%. Дефицит автомобилей за границей. Этот процесс идет с начала пандемии коронавируса с 2020 года. Автомобилей просто не хватает из-за остановки производства новых машин. Чтобы не ждать по несколько месяцев новой легковушки, значительная часть европейцев начала отдавать предпочтение подержанным автомобилям, выбирая мобильность «сегодня на сегодня». В результате подержанные автомобили за границей дорожают и, соответственно, становятся менее доступными для украинцев, желающих приобрести там машину. Вместе с возвратом достаточно высоких таможенных платежей, начисляемых в валюте, отдельные модели авто с пробегом могут стоить в Украине дешевле, чем за границей. Похожий процесс происходит и в Украине: продажи «почти новых» авто в возрасте до 3 лет превысили продажи новых легковушек.

Этот процесс идет с начала пандемии коронавируса с 2020 года. Автомобилей просто не хватает из-за остановки производства новых машин. Чтобы не ждать по несколько месяцев новой легковушки, значительная часть европейцев начала отдавать предпочтение подержанным автомобилям, выбирая мобильность «сегодня на сегодня». В результате подержанные автомобили за границей дорожают и, соответственно, становятся менее доступными для украинцев, желающих приобрести там машину. Вместе с возвратом достаточно высоких таможенных платежей, начисляемых в валюте, отдельные модели авто с пробегом могут стоить в Украине дешевле, чем за границей. Похожий процесс происходит и в Украине: продажи «почти новых» авто в возрасте до 3 лет превысили продажи новых легковушек. Террористические атаки россии на энергетическую инфраструктуру Украины. Вопреки регулярным массированным ракетным обстрелам с целью погрузить нашу страну в темноту и холод и вызванные ими отключения электроэнергии, украинцы и дальше покупают автомобили: как новые, так и подержанные. И даже продолжают покупать электромобили.

Вопреки регулярным массированным ракетным обстрелам с целью погрузить нашу страну в темноту и холод и вызванные ими отключения электроэнергии, украинцы и дальше покупают автомобили: как новые, так и подержанные. И даже продолжают покупать электромобили. Изменение алгоритма перерегистрации автомобилей: возможность это сделать в смартфоне через «Дія». Со значительным количеством ограничений (только для физических лиц, легковых автомобилей и мототехники), однако это первый шаг в диджитализации автомобильного рынка. Кроме этого, обязательным стало экспертное исследование при смене автовладельца, однако его «отвязали» от сервисных центров МВД — теперь сделать это можно в любом регионе, независимо от того, где планируете впоследствии ставить на учет транспортное средство.

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