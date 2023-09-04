Украинский агросектор может лишиться миллиардов долларов: названа угроза — Finance.ua
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Украинский агросектор может лишиться миллиардов долларов: названа угроза

Казна и Политика
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Украинский агросектор может лишиться миллиардов долларов: названа угроза
Украинский агросектор может лишиться миллиардов долларов: названа угроза
В настоящее время Украина экспортирует около 3 млн тонн зерна в месяц. Если этот показатель не нарастить до 5,5−6 млн тонн, то отечественный агросектор за год может потерять не менее 3−4 млрд долларов.
Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук в эфире телемарафона.
«Урожай будет больше, чем прогнозируемый, ориентировочно он будет на уровне 75 млн тонн. Учитывая эти цифры и внутреннее потребление, нам нужно экспортировать в месяц минимум 5,5−6 млн тонн зерна, чтобы не было излишков, переходящих на следующий урожай. Сейчас экспорт происходит по сухопутным путям и по Дунаю, на 3 млн в месяц мы выходим, но это мало», — отметил он.
Депутат подчеркнул, что если экспорт зерна останется на таком уровне, как сейчас, то отечественный агросектор за год может потерять как минимум 3−4 млрд долларов. В таком случае, по словам Соломчука, украинским аграриям будет трудно выплачивать паи, закупать в следующем году семена и удобрения.
«Это может привести к снижению качества сельскохозяйственных культур. И меньше будет урожай в следующем сезоне», — подчеркнул он.

Экспорт зерна из Украины

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2022—2023 маркетинговом году (с 1 июля 2022 г. по 30 июня 2023 г.) Украина экспортировала 48,99 млн тонн зерна.
Эксперты прогнозируют, что в этом сезоне экспортный потенциал Украины составляет 43 млн тонн зерновых и масличных культур.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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