Украинский агросектор может лишиться миллиардов долларов: названа угроза — Finance.ua

Украинский агросектор может лишиться миллиардов долларов: названа угроза Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Украинский агросектор может лишиться миллиардов долларов: названа угроза

В настоящее время Украина экспортирует около 3 млн тонн зерна в месяц. Если этот показатель не нарастить до 5,5−6 млн тонн, то отечественный агросектор за год может потерять не менее 3−4 млрд долларов.

Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук в эфире телемарафона

«Урожай будет больше, чем прогнозируемый, ориентировочно он будет на уровне 75 млн тонн. Учитывая эти цифры и внутреннее потребление, нам нужно экспортировать в месяц минимум 5,5−6 млн тонн зерна, чтобы не было излишков, переходящих на следующий урожай. Сейчас экспорт происходит по сухопутным путям и по Дунаю, на 3 млн в месяц мы выходим, но это мало», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что если экспорт зерна останется на таком уровне, как сейчас, то отечественный агросектор за год может потерять как минимум 3−4 млрд долларов. В таком случае, по словам Соломчука, украинским аграриям будет трудно выплачивать паи, закупать в следующем году семена и удобрения.

«Это может привести к снижению качества сельскохозяйственных культур. И меньше будет урожай в следующем сезоне», — подчеркнул он.

Экспорт зерна из Украины

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2022—2023 маркетинговом году (с 1 июля 2022 г. по 30 июня 2023 г.) Украина экспортировала 48,99 млн тонн зерна.

Эксперты прогнозируют, что в этом сезоне экспортный потенциал Украины составляет 43 млн тонн зерновых и масличных культур.

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УНІАН По материалам:

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