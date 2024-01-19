Украинским военным передали имущество белорусской компании на $61 миллион — Finance.ua
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Украинским военным передали имущество белорусской компании на $61 миллион

Казна и Политика
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Украинским военным передали имущество белорусской компании на $61 миллион
Украинским военным передали имущество белорусской компании на $61 миллион, Фото: dbr.gov.ua
Государственное бюро расследований передало украинским военным имущество белорусской компании на общую сумму в $61 млн.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Так, сотрудники ГБР обнаружили в ходе досудебного расследования на территории морского порта 26 тысяч тонн металлической продукции. В частности, в зоне таможенного контроля Одесской таможни обнаружили арматуру, трубы и стальные заготовки, владельцем которых является компания из республики беларусь.
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Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
«Имущество страны-агрессора могло уже почти два года служить нашей армии, если бы таможня не „потеряла“ его вопреки требованиям Закона „Об изъятии имущества в период военного положения“», — говорят в ГБР.
Примерная стоимость товара составляет более 61 млн долларов США.
Имущество страны-агрессора изъяли и передали на нужды военнослужащих Вооруженных Сил Украины 412 вагонов с металлической продукцией.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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