Украинским военным передали имущество белорусской компании на $61 миллион — Finance.ua

Украинским военным передали имущество белорусской компании на $61 миллион
Государственное бюро расследований передало украинским военным имущество белорусской компании на общую сумму в $61 млн.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Так, сотрудники ГБР обнаружили в ходе досудебного расследования на территории морского порта 26 тысяч тонн металлической продукции. В частности, в зоне таможенного контроля Одесской таможни обнаружили арматуру, трубы и стальные заготовки, владельцем которых является компания из республики беларусь.
Читайте также
«Имущество страны-агрессора могло уже почти два года служить нашей армии, если бы таможня не „потеряла“ его вопреки требованиям Закона „Об изъятии имущества в период военного положения“», — говорят в ГБР.
Примерная стоимость товара составляет более 61 млн долларов США.
Имущество страны-агрессора изъяли и передали на нужды военнослужащих Вооруженных Сил Украины 412 вагонов с металлической продукцией.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью