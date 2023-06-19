Украинским водителям начали выписывать еще один штраф — Finance.ua

Украинским водителям начали выписывать еще один штраф Сегодня 19:18 — Технологии&Авто

Очевидно, что исправный огнетушитель является обязательным элементом безопасности, однако вызывает сомнения законность штрафа за его отсутствие.

Начало этой истории связано с остановкой полицейскими водителя, который соблюдал правила дорожного движения. После проверки документов полицейские потребовали предъявить огнетушитель, аптечку и знак аварийной остановки. Хотя водитель выполнял правила дорожного движения и имел все перечисленные предметы при себе, полиция решила проверить срок действия аптечки и исправность огнетушителя, сообщает Дорожный адвокат

К сожалению, оказалось, что огнетушитель не работает. В результате, водителю был составлен протокол за нарушение пункта 31.4.7 ПДД, предусматривающий штраф за «управление транспортным средством с неработающим огнетушителем».

Согласно этому пункту, у водителя должен быть работающий огнетушитель при движении по дорогам Украины. В примечаниях к этому пункту также указано, что тип и количество огнетушителей должны соответствовать нормам, а огнетушители, размещенные в транспортном средстве, должны быть сертифицированы согласно требованиям закона. Однако, согласно статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), ответственность за неработающий огнетушитель не предусмотрена. Таким образом, полиция может только вынести предупреждение за это нарушение в соответствии со статьей 125 КУоАП.

Кстати, если вы попали в непередвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua может вам помочь. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее После судебного разбирательства было установлено, что управление автомобилем без аптечки и работающего огнетушителя, предназначенного для конкретного типа авто, запрещено законом. Однако, согласно КУоАП, ответственность за неработающий огнетушитель не предусмотрена. Таким образом, полиция может только сделать предупреждение водителю за это нарушение в соответствии со статьей 125 КУоАП.

MMR По материалам:

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