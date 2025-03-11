Украинским производителям дронов с более высоким процентом локализации будет предоставлено преимущество в госзакупках — Минобороны Сегодня 15:44

У украинских производителей беспилотных летательных аппаратов, которые увеличивают долю локализации производства, будет преимущество в государственных закупках.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на директора Департамента политики закупок Глеба Каневского.

«Мы как заказчик, который платит бюджетные средства, заинтересованы, чтобы процент локализации был как можно выше. Для этого в конце прошлого года было принято постановление Кабинета Министров Украины „Оружие победы“. В нем сформированы четкие требования к производителям украинского оружия, в частности определенных видов дронов-бомберов и дронов-разведчиков. При условии локализации более чем на 50% от удельной стоимости всех компонентов они могут получать от государства гарантированные долгосрочные контракты на три, пять или десять лет», — пояснил Каневский.

В Минобороны отметили, что полная локализация производства дронов невозможна, потому что есть страны, специализирующиеся на производстве определенных компонентов. Кроме того, боевые действия требуют постоянных изменений в конструкции БПЛА: фактически, каждые три месяца дроны должны обновляться. Поэтому идет постоянный поиск компонентов для их улучшения.

Министерство обороны закупает готовый продукт, который передается в Вооруженные силы Украины для выполнения задач, поставленных перед украинскими защитниками и защитницами. Поэтому за улучшение конструкции отвечают производители.

Как отметили в министерстве, ранее также было принято решение ежемесячно направлять по 2,5 млрд грн на воинские части. Во-первых, это позволит боевым бригадам самостоятельно закупать беспилотные летательные аппараты. Во-вторых, они смогут покупать запчасти и комплектующие для модернизации и ремонта БПЛА в соответствии с потребностями линии боевого столкновения.

Параллельно по инициативе Президента Владимира Зеленского запущен проект «Линия дронов», на который Минобороны дополнительно направило 4,6 млрд грн. Это 5 самых успешных боевых частей по применению БПЛА, которые также смогут самостоятельно закупать дроны, средства РЭБ, автотранспорт для мобильных групп. Благодаря беспилотникам это позволит сформировать на участках фронта killzone и останавливать продвижение вражеской живой силы и транспорта, отметили в Минобороны.

Укрінформ По материалам:

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