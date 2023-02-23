Украинским медикам упростили процесс трудоустройства за границей — Finance.ua

Украинским медикам упростили процесс трудоустройства за границей Сегодня 09:28 — Личные финансы

Украинским медикам упростили процесс трудоустройства за границей

Правительство приняло механизм подтверждения квалификации медиков, которые трудоустраиваются за рубежом. Теперь украинские медики, временно находящиеся за пределами Украины, смогут подтвердить свой профессиональный статус.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Это решение поможет решить два актуальных вопроса:

во-первых, украинские врачи в стране, где нашли убежище, смогут зарабатывать, работая по специальности;

во-вторых, это упростит доступ к медицинскому обслуживанию украинским искателям убежища за рубежом. Они смогут обращаться к врачам-согражданам, ведь такая коммуникация будет для них более комфортной.

Вопрос трудоустройства украинских медиков за рубежом неоднократно поднимался на совещаниях под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

«Дело в том, что наши граждане, оказавшиеся в европейских странах в связи с российской агрессией, ограничены в возможностях получить своевременную помощь от местной медицины. Трудоустройство украинских специалистов в принимающие медучреждения страны — оптимальный выход помочь нашим соотечественникам» , — заявила Верещук.

Теперь украинский медицинский работник может обратиться с заявлением о верификации в соответствующий орган управления учреждения здравоохранения Украины.

После успешной верификации ему выдается справка об образовании, квалификации и профессиональном опыте на украинском и английском языках.

Уже несколько стран-партнеров Украины выразили готовность ввести упрощенную процедуру трудоустройства для украинских медицинских работников.

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