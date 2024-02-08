Украинским беженцам упростят проживание в Израиле — Finance.ua

Украинским беженцам упростят проживание в Израиле Сегодня 14:35

Окружной суд в Тель-Авиве постановил, что всем беженцам из Украины в Израиле должны предоставить визы 2А5. Это даст им право на работу, медицинское страхование и открытие счетов в банке.

Визы будут предоставляться сроком до 31 декабря 2024 с возможностью продления, сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Израиле.

Гражданам Украины, которые находятся в Израиле и подпадают под действие директивы о коллективной защите (люди, въехавшие в страну после 24 февраля 2022 года или находившиеся там на законных основаниях), должны предоставить визы типа 2А5. Соответствующее решение вынес Окружной суд в городе Тель-Авив 7 февраля 2024 года, сообщили в ведомстве.

Обладатели этой визы имеют право на официальное трудоустройство, могут открыть банковский счет и оформить медицинское страхование.

Визы должны быть выданы не позднее 3 марта 2024 года. Граждане Украины могут обратиться в территориальные отделения Управления по делам народонаселения и иммиграции для получения упомянутой визы.

Ранее МВД Израиля приняло решение о продлении срока пребывания для граждан Украины и разрешило трудоустройство для лиц, легально находившихся в Израиле по состоянию на 24 февраля 2022 года, а также въехавших в страну позже, до 31 января 2024 года.

«То есть украинцам не нужно было обращаться в отделения МВД Израиля для продления срока действия туристической визы, однако граждане Украины не получали никаких документов. Теперь украинцы будут иметь возможность получить именной документ, подтверждающий их статус в стране, что упростит проживание в Израиле», — отметили в посольстве.

Напомним, мы писали, что украинские беженцы смогут остаться в Израиле до конца войны. Об этом рассказал посол Украины в этой стране.

Также мы писали, что правительство Израиля в августе заявляло, что не смогло продлить выплаты медицинского страхования и социальной помощи для украинских беженцев из-за нехватки финансирования.

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