Украинских водителей в Европе ждут перемены — Finance.ua

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Украинских водителей в Европе ждут перемены

Сегодня 13:32Технологии&Авто
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В Польше для водителей изменили правила. Во-первых, с 17 июня страховые компании получили доступ к штрафам, после чего страховые тарифы будут зависеть от количества и масштаба правонарушений.
Во-вторых, с 6 июля в Польше потребуют несколько обязательных систем в новых автомобилях. Каждый автомобиль, чтобы получить разрешение, должен иметь установленные передовые электронные системы:
  • ISA (интеллектуальный ассистент скорости) — это устройство, отслеживающее скорость вождения, а в самых современных версиях может даже автоматически снижать скорость;
  • черный ящик — он похож на устройства, устанавливаемые в самолетах для записи многих элементов, например скорости, использования тормоза, ремней безопасности или работы подушек безопасности. Это помогает установить причины аварии.

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По материалам: Сьогодні
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