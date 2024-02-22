Украинских водителей хотят обязать менять шины с летних на зимние — Finance.ua

Украинских водителей хотят обязать менять шины с летних на зимние Сегодня 14:30 — Личные финансы

Украинских водителей хотят обязать менять шины с летних на зимние

В Украине предлагают обязать водителей менять шины с летних на зимние на законодательном уровне.

Об этом свидетельствует законопроект № 11 029 , зарегистрированный на сайте Верховной Рады.

«Вопрос обеспечения безопасности дорожного движения, а также снижения уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий крайне актуален, учитывая стремительное увеличение количества транспортных средств и повышение интенсивности дорожного движения, что приводит к увеличению аварий на дорогах и их негативным последствиям», — сказано в пояснительной записке.

Что предлагают

За использование шин, не соответствующих сезонности, предусмотрен штраф в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 грн).

Штраф за повторное нарушение предлагают установить на уровне от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов (3400−8500 грн) с лишением права управления транспортными средствами от 3 до 6 месяцев.

Также депутаты предлагают превышение средней скорости движения определять путем деления преодоленного транспортным средством расстояния на время, потраченное на проезд определенного участка дороги. Внедрение такой системы позволит значительно снизить аварийность на дорогах и обеспечит более эффективный метод идентификации нарушителей и привлечение их к ответственности за нарушение скоростного режима.

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