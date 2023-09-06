Украинских мужчин за рубежом становится все больше — исследование — Finance.ua
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Украинских мужчин за рубежом становится все больше — исследование

Мир
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Украинских мужчин за рубежом становится все больше — исследование
Украинских мужчин за рубежом становится все больше — исследование
Число взрослых мужчин среди украинских беженцев выросло на 200 тыс. между августом 2022 и мартом 2023 года.
Об этом свидетельствуют данные опросов Info Sapiens по заказу Центра экономической стратегии.
Как отмечается, среди взрослых доля мужчин увеличилась с 17% в ноябре 2022 года до 22% в мае 2023 года.
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Это подтверждают данные о временной защите в ЕС среди украинцев, где доля взрослых мужчин выросла с 27% в ноябре 2022 года до 29% в мае 2023 года.
Инфографика: ЦЭС
Инфографика: ЦЭС
«Помимо легальных путей выезда (обучение или отдельные виды работ) нельзя исключать и незаконный способ пересечения границы или коррупцию», — говорят эксперты.
Среди прочего, в демографии беженцев почти ничего не изменилось. По-прежнему подавляющее большинство — это женщины (наибольшая доля женщин в возрасте 35−49 лет — 18%) и дети.
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Напомним, по данным ЦЭС, за границей по разным сценариям могут остаться от 1,3 млн до 3,3 млн украинцев. Это на 0,4−0,6 млн человек больше, чем в расчетах на декабрь 2022 года. Люди с более высоким доходом до войны более склонны к возвращению, тогда как менее склонны возвращаться люди с более высоким доходом сейчас. Кроме того, студенты являются одной из самых многочисленных групп, которые хотели бы остаться за рубежом.

Справка Finance.ua:

  • Польша закрыла свой крупнейший центр для приема украинских беженцев;
  • Чехия подготовит специальную программу добровольного возвращения беженцев в Украину, которая предусматривает, в частности, оказание помощи и возмещение части расходов в таких случаях;
  • поток украинских беженцев в Европу в начале полномасштабного вторжения рф выявил возможности ЕС по принятию большого количества беженцев, а также показал преимущества гуманного подхода к мигрантам.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
Finance.ua
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