Украинских мужчин за рубежом становится все больше — исследование Сегодня 20:00 — Мир

Украинских мужчин за рубежом становится все больше — исследование

Число взрослых мужчин среди украинских беженцев выросло на 200 тыс. между августом 2022 и мартом 2023 года.

Об этом свидетельствуют данные опросов Info Sapiens по заказу Центра экономической стратегии.

Как отмечается, среди взрослых доля мужчин увеличилась с 17% в ноябре 2022 года до 22% в мае 2023 года.

Читайте также В Германии повысят выплаты украинским беженцам

Это подтверждают данные о временной защите в ЕС среди украинцев, где доля взрослых мужчин выросла с 27% в ноябре 2022 года до 29% в мае 2023 года.

Инфографика: ЦЭС

«Помимо легальных путей выезда (обучение или отдельные виды работ) нельзя исключать и незаконный способ пересечения границы или коррупцию», — говорят эксперты.

Среди прочего, в демографии беженцев почти ничего не изменилось. По-прежнему подавляющее большинство — это женщины (наибольшая доля женщин в возрасте 35−49 лет — 18%) и дети.

Читайте также В каких странах ЕС растет количество украинских беженцев: новые данные Евростата

Напомним, по данным ЦЭС , за границей по разным сценариям могут остаться от 1,3 млн до 3,3 млн украинцев. Это на 0,4−0,6 млн человек больше, чем в расчетах на декабрь 2022 года. Люди с более высоким доходом до войны более склонны к возвращению, тогда как менее склонны возвращаться люди с более высоким доходом сейчас. Кроме того, студенты являются одной из самых многочисленных групп, которые хотели бы остаться за рубежом.

Справка Finance.ua:

Польша закрыла свой крупнейший центр для приема украинских беженцев;

Чехия подготовит специальную программу добровольного возвращения беженцев в Украину, которая предусматривает, в частности, оказание помощи и возмещение части расходов в таких случаях;



поток украинских беженцев в Европу в начале полномасштабного вторжения рф выявил возможности ЕС по принятию большого количества беженцев, а также показал преимущества гуманного подхода к мигрантам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.