Украинские военные получат мощные немецкие грузовики (фото) — Finance.ua

Украинские военные получат мощные немецкие грузовики (фото) Сегодня 20:42

По поручению правительства Германии концерн Rheinmetall приступил к передаче в Украину грузовиков MAN HX 8×8. Эти автомобили используются для транспортировки платформ и контейнеров с техникой или боеприпасами.

Как стало известно, тактические военные грузовики семейства HX оснащены дизельными двигателями MAN D2066 мощностью 440 лошадиных сил. Трансмиссия автоматическая с 12 передними и 2 задними скоростями; двухскоростная раздаточная коробка MAN G172 с приводом передних осей. Полезная нагрузка составляет 17 тонн. Максимальная скорость составляет 100 км/ч. Запас хода грузовика — 483 км.

В общей сложности Украине будет передано 26 таких авто с крюковой системой загрузки. Сейчас во всем мире эксплуатируется более 15 тысяч таких автомобилей.

Напомним, что страны НАТО передают Украине тяжелую технику советских времен, получая в обмен вооружение западного производства. Так, Rheinmetall поставляет разные боевые машины из резервов компании, включая танки Leopard 2 A4 и боевые машины пехоты Marder, в Чехию, Словакию и Грецию.

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