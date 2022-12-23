Украинские военные получат мощные немецкие грузовики (фото) — Finance.ua
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Украинские военные получат мощные немецкие грузовики (фото)

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По поручению правительства Германии концерн Rheinmetall приступил к передаче в Украину грузовиков MAN HX 8×8. Эти автомобили используются для транспортировки платформ и контейнеров с техникой или боеприпасами.
Украинские военные получат мощные немецкие грузовики (фото)
Как стало известно, тактические военные грузовики семейства HX оснащены дизельными двигателями MAN D2066 мощностью 440 лошадиных сил. Трансмиссия автоматическая с 12 передними и 2 задними скоростями; двухскоростная раздаточная коробка MAN G172 с приводом передних осей. Полезная нагрузка составляет 17 тонн. Максимальная скорость составляет 100 км/ч. Запас хода грузовика — 483 км.
В общей сложности Украине будет передано 26 таких авто с крюковой системой загрузки. Сейчас во всем мире эксплуатируется более 15 тысяч таких автомобилей.
Украинские военные получат мощные немецкие грузовики (фото)
Напомним, что страны НАТО передают Украине тяжелую технику советских времен, получая в обмен вооружение западного производства. Так, Rheinmetall поставляет разные боевые машины из резервов компании, включая танки Leopard 2 A4 и боевые машины пехоты Marder, в Чехию, Словакию и Грецию.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
mmr.ua
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