Украинские водители в Польше перекрывали дорогу, протестуя против блокады границы — Finance.ua

Украинские водители в Польше перекрывали дорогу, протестуя против блокады границы Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Украинские водители в Польше перекрывали дорогу, протестуя против блокады границы

Украинские водители, застрявшие в Польше из-за блокады границы местными перевозчиками, устроили ответную акцию протеста в Перемышле, а также в пограничном селе Медыка.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на RMF24.

Около 30 украинских водителей периодически выходили на пешеходный переход и некоторое время ходили по нему, блокируя движение автотранспорта.

Протест был устроен на автодороге № 28 на выезде из Перемышля в сторону границы и на этой же дороге — в пограничной Медыке.

В результате на трассе образовывались значительные пробки. Несмотря на это, отмечается, акция прошла в спокойной атмосфере.

Економічна Правда По материалам:

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