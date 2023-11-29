Украинские водители в Польше перекрывали дорогу, протестуя против блокады границы — Finance.ua
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Украинские водители в Польше перекрывали дорогу, протестуя против блокады границы

Казна и Политика
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Украинские водители в Польше перекрывали дорогу, протестуя против блокады границы
Украинские водители в Польше перекрывали дорогу, протестуя против блокады границы
Украинские водители, застрявшие в Польше из-за блокады границы местными перевозчиками, устроили ответную акцию протеста в Перемышле, а также в пограничном селе Медыка.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на RMF24.
Около 30 украинских водителей периодически выходили на пешеходный переход и некоторое время ходили по нему, блокируя движение автотранспорта.
Протест был устроен на автодороге № 28 на выезде из Перемышля в сторону границы и на этой же дороге — в пограничной Медыке.
В результате на трассе образовывались значительные пробки. Несмотря на это, отмечается, акция прошла в спокойной атмосфере.
По материалам:
Економічна Правда
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